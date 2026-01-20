الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بتروجيت يهزم مودرن سبورت ويصعد لربع نهائي كأس مصر

18 حجم الخط

صعد فريق بتروجيت لدور ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف خلال لقائهما علي استاد بتروسبورت، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

مباراة بتروجت ومودرن سبورت

واحرز هدف التقدم لمودرن سبورت علي زعزع في الدقيقة 41، وتعادل لبتروجت بدر موسي في الدقيقة 45.

ولجأ الفريقين للأشواط الإضافية ونجح بدر موسى من تسجيل هدف الفوز لبتروجيت من علامة الجزاء ليصعد الفريق لربع النهائي.

تشكيل مودرن سبورت أمام بتروجيت في كأس مصر

وأعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بتروجيت

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل 

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، علي فوزي، عماد حمدي

خط الوسط: غنام محمد، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، محمد هلال

هجوم: ارنولد ايبا، حسام حسن

وجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، محمد صبري، أحمد يوسف، محمد مسعد، محمود شعبان، جودوين شيكا، أحمد مزهود، رشاد المتولي، محمود ممدوح.

مباراة بتروجت ومودرن سبورت

ونجح فريق بتروجت في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر بعدما حقق فوزا صعبا على فريق وادى دجلة بهدف نظيف في دور الـ32، بينما تخطى فريق مودرن سبورت عقبة فريق القناة متصدر دوري المحترفين في نفس الدور بهدف نظيف أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد سامي استاد بتروسبورت بتروجت ومودرن سبورت بدر موسى بتروسبورت بتروجت بطولة كأس مصر مودرن سبورت أمام بتروجيت مباراة بتروجت ومودرن سبورت

مواد متعلقة

بيراميدز يكتسح الجونة بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس مصر

على حافلة مكشوفة، استقبال حافل للسنغال بعد التتويج بأمم أفريقيا (فيديو وصور)

نجم منتخب مصر السابق: المغرب أهدرت أسهل نسخة من أمم أفريقيا والسنغال الأجدر باللقب

رمضان السيد: دياز أخطأ والسنغال استحقت لقب أمم أفريقيا عن جدارة
ads

الأكثر قراءة

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

ما الأعمال المستحبة في شهر شعبان غير الصيام؟ (فيديو)

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

تحصين 121 ألف كلب، رئيس الوزراء يستعرض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة

سحب وخراب ديار، الزمالك يرد 500 مليون جنيه للمستثمرين بعد أزمة أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أزهري: شهر رمضان فرصة لـ تصفية الذنوب (فيديو)

كيف نستعد لـ رمضان من أول يوم في شعبان؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الأعمال المستحبة في شهر شعبان غير الصيام؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية