رئيس برشلونة يهاجم مبابي بعد واقعة منصة التتويج

تصرف الفرنسي كيليان مبابي بشكل مثير للجدل، بعد الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني وتسلم ميدالية الوصافة، حين حث زملاءه على مغادرة أرضية الملعب.

وقرر مبابي إبعاد زملائه عن لاعبي برشلونة، مانعًا بذلك إقامة الممر الشرفي للأبطال، حيث أظهر استياءه وهو يوجه حديثًا لزملائه ثم يغادر الملعب، وشوهد راؤول أسينسيو وهو يتجه نحو لاعبي الخصم، الأمر الذي أثار استغراب الفرنسي، الذي طلب منه التوقف.

Mbappé ha dicho a sus compañeros que se vayan para no hacer pasillo al Barça. Vaya, vaya con el francés. Qué mal perder. pic.twitter.com/VqBKdf8wkr January 11, 2026

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 3-2، والذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد، على ملعب "الإنماء" في جدة بالسعودية.

ورغم معاناته من إصابة في الركبة، ضغط الدولي الفرنسي على نفسه للمشاركة في النهائي، حيث لعب من على دكة البدلاء، لكنه لم ينجح في منع السقوط في أول مباراة حاسمة بالموسم.

وعبر إذاعة RAC-1، عبر رئيس برشلونة خوان لابورتا عن رأيه في تصرّف اللاعب الفرنسي، قائلًا: "ما فعله فاجأني، في الفوز كما في الخسارة، يجب التحلي بالكرم والاحترام، هذه رياضة، ويجب أن يكون السلوك طبيعيًا. أعتقد أننا، في الانتصار، كنا كرماء واحترمنا الفريق المنافس، ولذلك لا أستطيع فهم هذا التصرف"، منتقدًا موقف مهاجم ريال مدريد.

كلاسيكو الأرض

وأكد لابورتا أن هناك قدرًا من التوتر بين الفريقين عقب أول كلاسيكو هذا الموسم، الذي انتهى بفوز ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، مضيفًا: "كان هناك شعور مختلف منذ مباراة الدوري، وكان اللاعبون متحفزين بعض الشيء. هذا أمر يمكن تفهّمه، في الحقيقة، لم أشاهد لحظة تصرّف مبابي على أرض الملعب، لكنني أتفهم أنها كانت لحظات صعبة جدًا عليهم. كانوا في وضع نفسي قاسٍ، فجاءت تلك ردة الفعل".





واختتم رئيس برشلونة حديثه بالتأكيد على أن هذا التصرف قد يكون نابعًا من الإحباط جراء الهزيمة، وربما كان للترشيحات المسبقة التي صبّت في مصلحة الفريق الكتالوني دور في ذلك أيضًا.

وشدد خوان لابورتا: "كانوا يتصورون أن فرصنا في الفوز بهذه المباراة أكبر، لكنهم لمسوا الحقيقة فوق أرض الملعب، وهذا في النهاية أمر قاسٍ. ترى الواقع كما هو".



