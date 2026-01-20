إعلام الفيوم ينظم ندوة بعنوان "صحة الأم وسلامة أبنائها"

18 حجم الخط

نظم مجمع إعلام الفيوم بالتعاون مع مركز الأورام، ومديريتي الصحة التضامن الاجتماعي، لقاءً توعويًا بعنوان "صحة الأم وسلامة أبنائها " بجمعية تنمية المجتمع بقرية سنرو القبلية، التابعة لمركز أبشواي.

الأم صمام الأمان للأسرة

وقالت مروة إيهاب أبوصميدة مسئول الإعلام السكاني بمجمع اعلام الفيوم: إن الأم هي صمام الأمان للأسرة، وصحتها ليست رفاهية، بل هي استثمار يحمي أسرتها من تكاليف المرض، فتمتعها بصحة جيدة ينعكس على أسرتها، وهي صاحبة الدور الأكبر في تربية الأجيال وغرس القيم، ويجب أن يكون الوالدان قدوة لأبنائهما، لأنهم مصدر الخبرات التراكمية للطفل، والمعركة الحقيقية لحماية الأطفال هي بناء وعيهم، وتعزيز التواصل الأسري وتنمية الانتماء والولاء الوطني.

سلامة الأم في صحتها الجسدية

قالت المدير التنفيذي لمركز أورام الفيوم، الدكتورة دينا الحادقة، إن صحة الأم تكمن فى سلامتها الجسدية والنفسية باعتبارها العمود الفقري للأسرة، وإجراء الفحوصات الدورية الشاملة بشكل سنوي ضرورة للكشف المبكر عن الأمراض، خاصة سرطان الثدي، وسرطان الرحم وعنق الرحم، التي تعد من أخطر أنواع السرطان التى تصيب النساء، ويصاحبها أعراض منها نزيف مستمر وألم بالحوض واسفل الظهر والإفرازات، وأكثر النساء عرضة للإصابة ما بين سن 30 إلى 65 سنة، ويتم الكشف من خلال مسحة من عنق الرحم وتحليلها.

الأم حجر الزاوية في الأسرة

فيما قالت عضو المجلس القومي للمرأة، الدكتورة رشا جمعة: إن صحة الأم بمثابة حجر الزاوية للأسرة، فلابد من توعية أفراد أسرتها بتقليل الأعباء الملقاة على عاتقها، ليكون دورها الأهم تشكيل العادات الغذائية لحماية أبنائها من أمراض سوء التغذية باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الأوبئة، فهي التي تدير منظومة النظافة والوقاية، ومن الضرورة التخطيط الأسري، والمباعدة بين الولادات والتوعية بمخاطر الحمل المتكرر، لمنح الام فرصة لاستعادة صحتها، وضمان حقوق أبنائها في الرعاية والاهتمام والرضاعة الطبيعية.

وطالبت بضرورة الاستفادة من المبادرات القومية للكشف المبكر عن الأمراض، مبادرة 100 مليون صحة، و100 يوم صحة، وغيرها.

