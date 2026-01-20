الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعلام الفيوم ينظم ندوة بعنوان "صحة الأم وسلامة أبنائها"

إعلام الفيوم ينظم
إعلام الفيوم ينظم ندوة بعنوان "صحة الأم وسلامة أبنائها"
18 حجم الخط

نظم مجمع إعلام الفيوم بالتعاون مع مركز الأورام، ومديريتي الصحة التضامن الاجتماعي، لقاءً توعويًا بعنوان "صحة الأم وسلامة أبنائها " بجمعية تنمية المجتمع بقرية سنرو القبلية، التابعة لمركز أبشواي.

 الأم صمام الأمان للأسرة

وقالت مروة إيهاب أبوصميدة مسئول الإعلام السكاني بمجمع اعلام الفيوم: إن الأم هي صمام الأمان للأسرة، وصحتها ليست رفاهية، بل هي استثمار يحمي أسرتها من تكاليف المرض، فتمتعها بصحة جيدة ينعكس على أسرتها، وهي صاحبة الدور الأكبر  في تربية الأجيال وغرس القيم، ويجب أن يكون الوالدان قدوة لأبنائهما، لأنهم مصدر الخبرات التراكمية للطفل، والمعركة الحقيقية لحماية الأطفال هي بناء وعيهم، وتعزيز التواصل الأسري وتنمية الانتماء والولاء الوطني.

 

سلامة الأم في صحتها الجسدية

 قالت المدير التنفيذي لمركز أورام الفيوم، الدكتورة دينا الحادقة، إن  صحة الأم تكمن فى سلامتها الجسدية والنفسية باعتبارها العمود الفقري للأسرة، وإجراء الفحوصات الدورية الشاملة بشكل سنوي ضرورة  للكشف المبكر عن الأمراض، خاصة سرطان الثدي، وسرطان الرحم وعنق الرحم، التي تعد من أخطر أنواع السرطان التى تصيب النساء، ويصاحبها أعراض منها نزيف مستمر وألم بالحوض واسفل الظهر والإفرازات، وأكثر النساء عرضة للإصابة ما بين سن 30 إلى 65 سنة، ويتم الكشف  من خلال مسحة من عنق الرحم وتحليلها.

 

 

الأم حجر الزاوية في الأسرة

 فيما قالت عضو المجلس القومي للمرأة،  الدكتورة رشا جمعة: إن صحة الأم بمثابة حجر الزاوية للأسرة، فلابد من توعية أفراد أسرتها بتقليل الأعباء الملقاة على عاتقها، ليكون دورها الأهم تشكيل العادات الغذائية لحماية أبنائها من أمراض سوء التغذية باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الأوبئة، فهي التي تدير منظومة النظافة والوقاية، ومن الضرورة التخطيط الأسري، والمباعدة بين الولادات والتوعية بمخاطر الحمل المتكرر، لمنح الام فرصة لاستعادة صحتها، وضمان حقوق أبنائها في الرعاية والاهتمام والرضاعة الطبيعية.

 

مجمع إعلام الفيوم يعقد ندوة توعية عن حماية الأطفال من التحرش

مجمع إعلام الفيوم يناقش دور العمل الأهلي كشريك أساسي في التنمية

وطالبت بضرورة الاستفادة من المبادرات القومية للكشف المبكر عن الأمراض، مبادرة 100 مليون صحة، و100 يوم صحة، وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التضامن الاجتماع التضامن الاجتماعي الرضاعة الطبيعية العمود الفقري العادات الغذائية صحة الأم مخاطر الحمل مخاطر الحمل المتكرر ندوة توعية

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية يوضح حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبها

من نور القرآن وصحيح السنة، كيف تحدث الإسلام عن الحب؟

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الآداب والضوابط الشرعية لتنظيم المعاملات بين الناس

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

رقية السادات تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدها قبل حرب أكتوبر
ads

الأكثر قراءة

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

بيراميدز ينهي اتفاقه مع الزمالك على ضم ناصر ماهر لمدة 4 مواسم ونصف

إنطلاق فعاليات مبادرة «منحة علماء المستقبل» بحضور رئيس الوزراء بجامعة القاهرة

وزير التموين يبحث مع نواب البرلمان الطلبات المقدمة من المواطنين

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

زوجي يترك الصلاة عند حدوث خلافات زوجية فهل على ذنب؟، الإفتاء تجيب

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية