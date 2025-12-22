مجمع إعلام الفيوم يناقش دور العمل الأهلي كشريك أساسي في التنمية

18 حجم الخط

نظم مجمع إعلام الفيوم، ندوة بعنوان" العمل الأهلي شريك أساسي في التنمية، ضمن الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بعنوان" مجتمعنا مسئوليتنا " بهدف دعم دور العمل الأهلى وتعظيم التطوع والمشاركة المجتمعية، وتناولت الحملة التعريف بدور العمل الأهلى والتطوعي فى دعم جهود التنمية باعتباره الضلع الثالث للتنمية، كما تمت مناقشة طرق تحفيز وتشجيع المتطوعين وآليات دعم ثقافة التطوع.

أهداف حملة مجتمعنا مسئوليتنا

قالت حنان حمدى مدير البرامج بمجمع إعلام الفيوم: إن حملة " مجتمعنا مسئوليتنا" تهدف إلي دعم دور العمل الأهلي وكيفية توحيد الجهود لدعم مسيرة التنمية،. دعم المبادرات التطوعية التى تساهم مع القطاع الحكومى فى المشروعات التنموية، باعتبار العمل التطوعى والأهلى شريك أساسى فى التنمية المستدامة.

دور قطاع الإعلام الداخلي في التنمية

وقال مدير مجمع إعلام الفيوم محمد هاشم: إن قطاع الإعلام الداخلى يلعب دورا هاما في دعم الوعى المجتمعى وتنمية القيم الوطنية، والعمل على تعزيز قيم الولاء والانتماء، وتحفيز الشباب على المشاركة الجادة فى بناء الوطن.

مفهوم العمل التطوعي

وتناولت الدكتورة شيماء معوض ممثل مديرية التضامن الاجتماعي، مفهوم العمل التطوعي وكيفية تشجيع الشباب على التطوع ودور مؤسسات المجتمع المدني وأهمية التدريب المستمر وصقل مهارات الشباب، واستعرضت الدور الفاعل للجمعيات الأهلية فى تقديم الخدمات المختلفة المواطنين ودور التضامن الاجتماعى فى تنظيم وضبط آلية التواصل بين الجمعيات وبعضها البعض والتنسيق لوصول المساعدات إلى المستحقين وفق دراسات وبحوث للحالات المستحقة حتى لا يحدث ازدواجية فى الحصول على المساعدة .

دور الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في التنمية

وقال أمين عام اتحاد الجمعيات الأهلية بالفيوم، احمد الأمين ابو هجار، أن الاتحاد الإقليمى للجمعيات هو بمثابة مظلة تعمل وتساند المؤسسات والجمعيات الأهلية فى تحقيق أهدافها المنشودة لتنمية المجتمع المحيط وتقديم وسائل الدعم المختلفة لتحقيق هذه الأهداف، ومن أهم أهداف العمل الأهلى تعزيز المسؤولية المجتمعية والمساهمة في بناء وتطوير المجتمع وتحسين جوده الحياة، والعمل على وجود حياة كريمة لكافة المواطنين.

وقالت مسئول المتابعة بمجمع إعلام الفيوم، شيماء الجاحد: تم فتح باب الحوار مع المشاركين والرد على استفساراتهم والتى تركزت حول كيف يتم التنسيق والتعاون بين الجهات وبعضها البعض لدعم الفئات الاولى بالرعاية وايضا تعزيز العمل الأهلى والتطوعي.

