مجمع إعلام الفيوم يطلق حملة بعنوان "تنمية الأسرة استثمار في بكرة"

أطلق مجمع إعلام الفيوم، الحملة الإعلامية لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار "تنمية الأسرة استثمار في بكرة" التي تهدف لتوعية بالمشكلة السكانية وتعريف المرأة بحقوقها الصحية.

صحة أفضل للمرأة

وقالت مروة إيهاب أبو صميدة أخصائي إعلام بمجمع إعلام الفيوم: إن الوعي الصحي والغذائي هام جدا من أجل صحة أفضل للمرأة وأسرتها والمجتمع بأكمله لكونها تؤثر بشكل مباشر على قدرتها لرعاية أسرتها والأجيال القادمة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعليها تُبنى مجتمعات قوية ومستقرة، لذا تولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بصحة المرأة من خلال العديد من المبادرات والبرامج الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

الوعي الصحية مسؤولية إعلامية

وقال مدير مجمع اعلام الفيوم، محمد هاشم، أن دعم الوعي الصحي والمجتمعي لدى السيدات والبنات، وتنمية ثقافة المسؤولية تجاه الصحة العامة والوقاية، تأكيدًا لرؤية الهيئة العامة للاستعلامات في دعم برامج التوعية والتنمية المستدامة، لتعزيز ثقافة المرأة الصحية والنفسية والانجابية.

التغذية السليمة والصحة العامة

وتناولت أستاذ التغذية العلاجية الدكتورة اسماء يونس الساري، التغذية السليمة وتاثيرها علي الصحة، مرورًا بفترة البلوغ و كيفية الاهتمام بالتغذية الغنية بالحديد وڤيتامين سي والاهتمام بالبروتين والأغذية الورقية النباتية، مشددة على الاهتمام الكبير بالتغذية في فترة الحمل والولادة وهذا ما ينعكس بشكل كبير على صحة الجنين وخاصه للكالسيوم والحديد، بالإضافة إلى أهمية تجنب الأغذية المصنعة سواء كانت اللحوم المصنعة والسكر المصنع أو الأغذية التي تحتوى على مواد حافظة كما أوصت بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن.

مفهوم الصحة الإنجابية

وأوضحت نورهان عبدالوهاب طبيبة، مفهوم الصحة الإنجابية وأهميتها في حياة الفتاة والعادات الصحية التي يجب اتباعها خلال مراحل النمو المختلفة وكيفية الحفاظ على النظافة الشخصية والصحة النفسية وأهمية التغذية السليمة والنشاط البدني.

كما تناولت الأمراض المرتبطة بالمرأة، اسبابها، انواعها ومضاعفاتها والطرق الواجب اتباعها لتجنب حدوثها.

