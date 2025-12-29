الإثنين 29 ديسمبر 2025
مجمع إعلام الفيوم يعقد ندوة توعية عن حماية الأطفال من التحرش

نظم مجمع إعلام الفيوم، ندوة بعنوان  " لطفولة آمنة حمايتهم واجبنا "، تهدف الندوة الي رفع الوعى القانونى والمجتمعى لمناهضة ظاهرة التحرش بالأطفال، وتعزيز ثقافة حماية  الأطفال من هذا السلوك المشين ودعم السلوكيات والقيم الأخلاقية النبيلة.

تعريف التحرش وعقوبته

وقال الدكتور احمد سمير،  استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الفيوم،  أن التحرش جريمة يتعرض لها الذكور والإناث بذات الشكل وبذات الصفة  وليست جريمة من الذكور ضد الاناث فقط، وهي جريمة إنسانية وتمس الصفات الدينية والقيم الأخلاقية، وقضايا التحرش من القضايا التى تهز المجتمع والتى تستوجب عقوبة رادعة، وتطيب نفس المجنى عليه، التمسك بالقيم الدينية والتمسك بالقيم التقليدية والأخلاقية الأسرية  يعد حائط صد أمام قضايا التحرش، وفي ظل التغيرات المتسارعة والتحول الرقمى والسوشيال ميديا نتجت جرائم جديدة على المجتمع، ما استوجب ضرورة تعديل بعض القوانين وتغليظ العقوبات، وتعديل توصيف الجريمة، ومجرد التعرض لأى شكل أو ايحاء، يعاقب الجاني بالحبس  مدة العقوبة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن أربع سنوات وغرامة لاتقل عن الف ولا تزيد عن 100 الف جنيه، وفي حالة أن يكون الجاني له سلطة علي الطفل المجني عليه تصل العقوبة إلى سبع سنوات.

صعوبة الحكم في قضايا التحرش

و أكد المستشار أسامة العطفى رئيس محكمة استئناف القاهرة،  أن جرائم التحرش أصبحت تستوجب التصدى لها بكل حزم وردع ويعاقب من يرتكبها، لما لها من آثار اجتماعية ونفسية، وتهدد السلم المجتمعى، الا أن القاضى فى المحكمة يجد إشكالية فى إثبات التحرش، وصعوبة الاثبات تأتى من كيدية بعض القضايا، وكلما غلظ المشرع العقوبة وضع القاضى فى أزمة شديدة فى تنفيذ العقوبة أعمالا لتحقيق العدالة وحفاظا على السلم المجتمعى.

مجمع إعلام الفيوم يناقش دور العمل الأهلي كشريك أساسي في التنمية

مجمع إعلام الفيوم يطلق حملة بعنوان "تنمية الأسرة استثمار في بكرة"

وقالت الدكتورة امال جمعة، عميد كلية التربية بجامعة الفيوم السابق،  أن دور الأسرة في حماية الأطفال هام جدا باعتبارها مؤسسة التنشئة الاولى، ولابد من فتح حوار بين الأطفال وأولياء الأمور وتنظيم لقاءات دورية لتعزيز الثقة لدى الأطفال والتعربف بخطورة القضية.

