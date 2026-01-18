ليفربول يدرس إعادة لاعبه السابق لتعويض محمد صلاح

18 حجم الخط

رشح مسؤولو ليفربول الإنجليزي، أحد اللاعبين السابقين للعودة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض الرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح، وسط التكهنات المستمرة حول مستقبله.

وارتبط محمد صلاح بإمكانية مغادرة صفوف ليفربول، سواء في موسم الانتقالات الشتوي الحالي أو نهاية ذلك الموسم، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2027، ولكن التكهنات حول مستقبله انتشرت منذ فترة، نتيجة التصريحات النارية التي أدلى بها ضد مسؤولي النادي والمدرب آرني سلوت في شهر ديسمبر الماضي.

وذكرت شبكة "ليفربول وورلد" الإنجليزية أن ليفربول قد لا يحتاج إلى التعاقد مع بديل لـ محمد صلاح في يناير الحالي، ولكن قد يكون هناك خيارًا متاحًا في الصيف المقبل.

وأوضحت أنه في ظل ارتباط ليفربول بأكثر من لاعب لدعم مركز الجناح وتعويض محمد صلاح حال رحيله، مثل يان ديوماندي وبرادلي باركولا، فإن آرني سلوت قد يجد ضالته في لاعب محلي يعرف تمامًا متطلبات اللعب في "الأنفيلد".

وأفادت أن ذلك اللاعب هو هاري ويلسون، نجم فولهام، حيث يحتاج ليفربول إلى جناح في الجهة اليمنى، ويفضل أن يكون أعسرًا، وقادرًا على تسجيل الأهداف وصناعتها، كما أن امتلاك خبرة دولية وكذلك في الدوري الإنجليزي يُعد ميزة إضافية.

وتمكن هاري ويلسون من تقديم أداء رائع مع فولهام تحت قيادة ماركو سيلفا في مركز الجناح الأيمن، حيث سجل 7 أهداف وصنع 4، وتطور بشكل ملحوظ وأصبح لاعبًا مؤثرًا في عدة مباريات.

وبخبرته الدولية التي تبلغ 67 مباراة، يمتلك ويلسون أيضًا القدرة على التأقلم عند عودته إلى ليفربول، حيث بدأ مسيرته في الريدز قبل رحيله إلى فولهام في عام 2021.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مع فولهام بنهاية الموسم.

غياب محمد صلاح يكشف نقطة ضعف هجوم ليفربول

فيما واجه نادي ليفربول الإنجليزي اختبارًا قاسيًا كشف عن عيوب هجومية حادة في تشكيلة المدرب أرني سلوت، وذلك تزامنًا مع غياب نجمه الأول محمد صلاح خلال المشاركة مع المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا.

​نزيف النقاط مستمر

​وفشل "الريدز" في تحقيق التوازن المطلوب خلال الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يحصد الفريق سوى 4 نقاط فقط من أصل 12 نقطة ممكنة في آخر 4 مواجهات.

هذا التراجع جاء بعد سلسلة من التعادلات المخيبة للآمال أمام كل من ليدز يونايتد، أرسنال، فولهام، وبيرنلي.

​غياب الحلول الفردية

​وأظهرت المباريات الأخيرة افتقار ليفربول لـ "اللمسة الحاسمة" والحلول الفردية على الأطراف، وهي الميزة التي كان يوفرها صلاح بمهارته في الاختراق والتسجيل من أنصاف الفرص في الوقت الذي سجل فيه النجم المصري 4 أهداف مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وعلى الرغم من السيطرة الميدانية في بعض الفترات، إلا أن الفاعلية الهجومية غابت عن لاعبي الهجوم.

و​تترقب جماهير "آنفيلد" بفارغ الصبر انتهاء مهمة محمد صلاح الدولية وعودته إلى صفوف الفريق، حيث يرى الكثيرون أن استمرار هذا الأداء الهزيل قد يهدد طموحات ليفربول في المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

