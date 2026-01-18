إصابات خطيرة لطفلة بعد سقوطها من شرفة شقة بالجيزة

18 حجم الخط

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة إصابة طفلة سودانية الجنسية، تبلغ من العمر 4 سنوات، بنزيف داخلي وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر سقوطها من الطابق الرابع أثناء لهوها بشرفة شقة أسرتها.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الطفلة كانت تلهو بشرفة مسكنها، قبل أن يختل توازنها وتسقط من علو، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، وعلى الفور جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت إخطارًا من اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، يفيد بإصابة طفلة جراء سقوطها من ارتفاع. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وقررت النيابة العامة سماع أقوال ذوي الطفلة، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت بعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان طبيعة الإصابات وتحديد حالتها الصحية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

