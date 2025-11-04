الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

من القرآن والسنة، مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها

مكانة أم المؤمنين
مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة، فيتو

تحدثت دار الإفتاء عن فضل أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من كتاب الله وسنة رسوله، مشيرة إلى الموضع الذي برأها فيه المولى عز وجل في كتابه العزيز.

مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة

وقالت دار الإفتاء إن السيدة عائشة رضي الله عنها تحتلّ مكانة الصّدّيقة عند أهل السنة والجماعة؛ حتى قيل في شأنها: "الصّدّيقة بنت الصّدّيق"، وقد برَّأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبعة أرقع؛ فقال تعالى في سورة النور: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [النور: 26].

 

مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة
مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة

وهي من أمهات المؤمنين؛ قال تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]، وقال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [الأحزاب: 32]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33].

زكاها رسول الله

وأضافت الإفتاء: والسيدة عائشة قد زكَّاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الذي جاء عن أبي موسى رضي الله عنه؛ حيث قال: «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» رواه البخاري؛ قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (15/ 199، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال العلماء: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد وثريد مالا لحم فيه أفضل من مرقه.. وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة] اهـ.

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

هل يجوز إجراء عمليات التجميل شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء الافتاء ام المؤمنين السيدة عائشة أم المؤمنين السيدة عائشة

مواد متعلقة

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

هل يجوز إجراء عمليات التجميل شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

الأكثر قراءة

بالرقم القومي، اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي لموسم 1447 هـ

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

تعادل مثير بين وادي دجلة وحرس الحدود في الدوري المصري

"السياحة والآثار" تعلن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي

موقع عبري: مئات السائحين الإسرائيليين محاصرون في ميناء سودا اليوناني

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها

هل يجوز وهب صلاة النوافل للميت؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من السنة النبوية، الآداب الشرعية في كيفية البدء بالسلام وترتيبه

المزيد
الجريدة الرسمية