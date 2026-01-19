الإثنين 19 يناير 2026
محافظات

محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يشارك
محافظ القليوبية يشارك في حملة لازالة التعديات، فيتو
شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الحملة المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية سندبيس، وذلك ضمن أعمال الموجة 28 للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف.

أمن القليوبية ينجح في إعادة طالب تغيب عن منزله بسبب خلافات أسرية

بالأسماء، نتيجة انتخابات نقابة محامين شمال القليوبية

محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة التعديات

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ضرورة الإزالة الكاملة للمباني المخالفة لمنع تكرار التعدي، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي تعديات، موضحًا متابعته المستمرة للحملة من خلال غرفة العمليات بالمحافظة على مدار الساعة، موجهًا بسرعة رصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا.

وأشار إلى أن حملات الموجة 28 لإزالة التعديات  أسفرت حتى الآن عن إزالة 1221 حالة تعدي على مستوى محافظة القليوبية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية واسترداد حق الدولة وترسيخ هيبتها.

