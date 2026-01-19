محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية

18 حجم الخط

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الحملة المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية سندبيس، وذلك ضمن أعمال الموجة 28 للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف.

محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة التعديات

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ضرورة الإزالة الكاملة للمباني المخالفة لمنع تكرار التعدي، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي تعديات، موضحًا متابعته المستمرة للحملة من خلال غرفة العمليات بالمحافظة على مدار الساعة، موجهًا بسرعة رصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا.

وأشار إلى أن حملات الموجة 28 لإزالة التعديات أسفرت حتى الآن عن إزالة 1221 حالة تعدي على مستوى محافظة القليوبية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية واسترداد حق الدولة وترسيخ هيبتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.