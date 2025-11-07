الجمعة 07 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأزهر يطلق محاضرات مجانية لشرح "منهج الميراث" لطلاب الإعدادية

طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية
أعلن  قطاع المعاهد الأزهرية عن انطلاق محاضرات تعليمية مجانية عن بُعد مخصصة لشرح منهج الميراث لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك اعتبارًا من يوم الغد، السبت، وضمن فعاليات مبادرة «معًا نتعلم».

أهداف المبادرة

تهدف المبادرة إلى دعم الطلاب علميًّا وتنمية مهاراتهم الشرعية بأسلوب عصري وتفاعلي.

الموعد والمُقدِّم

التوقيت: تُعقد المحاضرات أسبوعيًا يوم السبت.

المُقدِّم: يقدّم الشرح فضيلة الشيخ عماد فتحي الأزهري، عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر والمستشار في العلوم الشرعية.

 كيفية المتابعة:

يمكن للطلاب متابعة الدروس مجانًا عبر قناة «معًا نتعلم» على تطبيق «تليجرام»، أو باستخدام رمز الـQR المرفق في الإعلان الأصلي.

مبادرة «معًا نتعلم»: علم نافع، وتعلُّم مستمر، ورؤية أزهرية مواكبة لعصر المعرفة.
 

