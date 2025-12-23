تعليم الدقهلية تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/ 2026

18 حجم الخط

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عن المواعيد الرسمية لـ إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، لمختلف المراحل التعليمية، وذلك وفق الجدول المُجمع المعتمد من المديرية.

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية

وأوضحت مديرية تعليم الدقهلية أن امتحانات الترم الأول تبدأ اعتبارًا من 10 يناير 2026، وتستمر حتى 22 يناير 2026، على أن تختلف مدة الامتحانات وفق كل مرحلة تعليمية.

موعد امتحانات المرحلة الإعدادية

واشارت الي أن امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي ستبدأ في الفترة من 10 حتى 14 يناير 2026، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من 15 يناير وتستمر حتى 22 يناير 2026.

موعد امتحانات المرحلة الثانوية العامة

وفيما يخص المرحلة الثانوية، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحاناتهم خلال الفترة من 10 حتى 17 يناير 2026، في حين تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام من 10 حتى 15 يناير 2026

مواعيد الامتحانات التعليم المجتمعي

كما تشمل مواعيد الامتحانات التعليم المجتمعي، حيث تُعقد امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث من 10 حتى 12 يناير 2026، بينما يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس امتحاناتهم من 10 حتى 14 يناير 2026.

امتحانات مدارس المكفوفين والصم وضعاف السمع

وأوضحت المديرية أن امتحانات مدارس المكفوفين والصم وضعاف السمع تُجرى وفق ذات المواعيد المعتمدة لكل مرحلة، حيث تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة من 10 حتى 14 يناير، بينما تُعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي من 15 حتى 22 يناير 2026.

امتحانات التعليم الفني (الزراعي – الصناعي – التجاري

أما امتحانات التعليم الفني (الزراعي – الصناعي – التجاري)، فتبدأ اعتبارًا من 10 يناير 2026 وتستمر حتى 22 يناير 2026.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مع مراعاة ظروف كل إدارة تعليمية دون المساس بمواعيد الامتحانات أو زمن المواد المقررة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.