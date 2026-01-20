خبير قانون دولى: هدم إسرائيل لمنشآت الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي

18 حجم الخط

وصف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قيام جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء بهدم منشآت داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بأنه انتهاك صارخ ومتعمد للقانون الدولي وللحصانات الممنوحة للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

انتهاك لمبادئ أساسية في القانون الدولي

وقال مهران في تصريح لفيتو: إن هذا العمل يشكل انتهاكًا لعدة مبادئ أساسية في القانون الدولي، أولها انتهاك الحصانة القانونية الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها بموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، موضحًا أن هذه الاتفاقية تنص صراحة على أن ممتلكات الأمم المتحدة ووكالاتها تتمتع بالحصانة من التفتيش والمصادرة والاستيلاء وأي شكل من أشكال التدخل.

منشآت ومكاتب الأونروا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية الكاملة بموجب القانون الدولي

وأضاف أن الأونروا هي وكالة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أُنشئت بموجب القرار 302 عام 1949 لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، وأن جميع منشآتها ومكاتبها تتمتع بالحصانة الدبلوماسية الكاملة بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أن هدم هذه المنشآت يشكل اعتداءً مباشرًا على الأمم المتحدة نفسها وليس فقط على الفلسطينيين.

القدس الشرقية، بما فيها حي الشيخ جراح، هي أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي منذ عام 1967

ولفت إلى أن القدس الشرقية، بما فيها حي الشيخ جراح، هي أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي منذ عام 1967، وأن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة تؤكد أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في فتواها الاستشارية عام 2004 وعام 2024 أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه.

وشدد مهران على أن إسرائيل كدولة محتلة ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بحماية الممتلكات المدنية والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، وأن هدم المباني دون ضرورة عسكرية قهرية يشكل جريمة حرب وفقًا للمادة 147 من الاتفاقية، محذرًا من أن هدم منشآت الأونروا يرقى إلى مستوى الجرائم الدولية.

العقوبات المتاحة ضد التعنت الإسرائيلي

وحول العقوبات المتاحة ضد التعنت الإسرائيلي، أوضح أستاذ القانون الدولي أن القانون الدولي يوفر عدة آليات لمحاسبة إسرائيل، أولها إحالة الموضوع لمجلس الأمن الدولي الذي يملك صلاحية فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية أو حتى عسكرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم حق النقض الفيتو بشكل ممنهج لحماية إسرائيل من أي قرارات ملزمة.

وأضاف أن الآلية الثانية هي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يمكنها إصدار قرارات إدانة وتوصيات بفرض عقوبات، رغم أن قراراتها غير ملزمة قانونًا لكنها تحمل وزنًا أدبيًا وسياسيًا كبيرًا، لافتًا إلى أن الجمعية العامة أصدرت عشرات القرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية لكن دون تنفيذ فعلي.

ولفت مهران إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مؤخرًا مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن هدم منشآت الأونروا يمكن إضافته كدليل إضافي على ارتكاب جرائم حرب ممنهجة.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت فتوى استشارية في يوليو 2024 تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وأن على جميع الدول واجب عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني ووقف المساعدة أو الدعم الذي يساهم في استمراره، داعيًا الدول إلى تطبيق هذه الفتوى عمليًا.

ودعا الدكتور مهران الدول العربية إلى اتخاذ خطوات عملية تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية من جانب واحد، ومقاطعة الشركات المتورطة في الاستيطان، مؤكدًا أن القانون الدولي يسمح للدول باتخاذ تدابير مضادة مشروعة ضد الدول التي تنتهك القانون الدولي بشكل ممنهج.

وختم بالقول إن المشكلة ليست في غياب القانون الدولي بل في غياب الإرادة الدولية لتطبيقه، محذرًا من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على المزيد من الانتهاكات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحويل الإدانات الكلامية إلى عقوبات فعلية تجبر إسرائيل على احترام القانون الدولي.

