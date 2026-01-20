الثلاثاء 20 يناير 2026
خارج الحدود

حماس: هدم الاحتلال لمنشآت الأونروا في القدس ازدراء متعمد للأمم المتحدة

الاحتلال يهدم منشآت
الاحتلال يهدم منشآت أونروا، فيتو
أكدت حركة "حماس" أن "قيام الاحتلال صباح اليوم بهدم وتجريف عدد من المنشآت داخل المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وبإشراف الوزير المتطرف بن غفير، يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويعكس غطرسة رسمية غير مسبوقة، وازدراء متعمدا للأمم المتحدة ومؤسساتها وللمجتمع الدولي".

إدانة دولية واسعة وحازمة لهذا السلوك الإجرامي الأرعن

وطالبت الحركة في تصريح صحفي بـ"إدانة دولية واسعة وحازمة لهذا السلوك الإجرامي الأرعن، وبالتحرك الفوري لإلزام سلطات الاحتلال بوقف استهداف الأونروا ومقراتها ومنشآتها، وتمكينها من أداء مهامها وفق تفويض الأمم المتحدة، وضمان حمايتها باعتبارها الشاهد الدولي على قضية لاجئي شعبنا وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة، وعدم السماح للاحتلال بتقويض دورها أو طمس وجودها الحيوي".

ملاحقة قادة العدو وتقديمهم إلى المحاكم الدولية

ودعت "كافة المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية إلى ملاحقة قادة العدو وتقديمهم إلى المحاكم الدولية على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني".

وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت صباح اليوم الثلاثاء، منشآت داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة.

جرافات الاحتلال اقتحمت مقر الأونروا بعد محاصرة الشوارع المحيطة به

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات عسكرية، اقتحمت مقر الأونروا بعد محاصرة الشوارع المحيطة به، قبل أن تشرع بهدم المكاتب والمنشآت المتنقلة داخل المجمع.

