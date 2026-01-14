الأونروا: العائلات النازحة بغزة تواجه صعوبات في الحصول على مياه شرب نظيفة

18 حجم الخط

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أن العائلات النازحة فى قطاع ⁧‫غزة‬⁩، تواجه صعوبات كبيرة فى الحصول على مياه شرب نظيفة.

الاعتماد الكامل على المياه المنقولة بالشاحنات

‏وأوضحت وكالة «أونروا» في بيان اليوم، أنه في الملاجئ المكتظة، يعتمد كثيرون بشكل كامل على المياه التي تنقلها الوكالة عبر الشاحنات، ويضطرون إلى ترشيد كل قطرة لاستخدامها في الشرب والطبخ والنظافة الشخصية.

‏المياه أولوية للبقاء على قيد الحياة

ولفتت الأونروا إلى أن الوصول إلى المياه لا يزال أمرًا بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة.

محافظة القدس: سلطات الاحتلال تبدأ خطوات قطع الكهرباء والمياه عن مباني الأونروا

جدير بالذكر أن أفادت محافظة القدس أمس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أقرت خطوات عملية لتنفيذ قانون قطع الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، حيث شرعت بإرسال إخطارات رسمية تمهيدًا لبدء التنفيذ، في تصعيد جديد يستهدف وجود الوكالة ومؤسساتها الحيوية داخل المدينة.

وذكرت المحافظة، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الاحتلال أرسل إخطارات بقطع التيار الكهربائي عن مباني الأونروا الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، وذلك من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية، على أن يبدأ التنفيذ بعد 15 يومًا، استنادًا إلى قانون صادق عليه الكنيست بتاريخ 31 ديسمبر من العام الماضي.

وأضافت: إن ما تُسمى شركة “جيحون” الإسرائيلية أرسلت أيضًا إخطارات منفصلة بوقف تزويد المياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة في القدس.

