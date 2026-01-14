الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأونروا: العائلات النازحة بغزة تواجه صعوبات في الحصول على مياه شرب نظيفة

غزة، فيتو
غزة، فيتو
18 حجم الخط

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أن العائلات النازحة فى قطاع ⁧‫غزة‬⁩، تواجه صعوبات كبيرة فى الحصول على مياه شرب نظيفة.

الاعتماد الكامل على المياه المنقولة بالشاحنات

‏وأوضحت وكالة «أونروا» في بيان اليوم، أنه في الملاجئ المكتظة، يعتمد كثيرون بشكل كامل على المياه التي تنقلها الوكالة عبر الشاحنات، ويضطرون إلى ترشيد كل قطرة لاستخدامها في الشرب والطبخ والنظافة الشخصية.

‏المياه أولوية للبقاء على قيد الحياة

ولفتت الأونروا إلى أن الوصول إلى المياه لا يزال أمرًا بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة.

محافظة القدس: سلطات الاحتلال تبدأ خطوات قطع الكهرباء والمياه عن مباني الأونروا

جدير بالذكر أن أفادت محافظة القدس أمس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أقرت خطوات عملية لتنفيذ قانون قطع الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، حيث شرعت بإرسال إخطارات رسمية تمهيدًا لبدء التنفيذ، في تصعيد جديد يستهدف وجود الوكالة ومؤسساتها الحيوية داخل المدينة.

وذكرت المحافظة، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الاحتلال أرسل إخطارات بقطع التيار الكهربائي عن مباني الأونروا الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، وذلك من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية، على أن يبدأ التنفيذ بعد 15 يومًا، استنادًا إلى قانون صادق عليه الكنيست بتاريخ 31 ديسمبر من العام الماضي.

وأضافت: إن ما تُسمى شركة “جيحون” الإسرائيلية أرسلت أيضًا إخطارات منفصلة بوقف تزويد المياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة في القدس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أونروا غزة القدس الأونروا مياه شرب نظيفة الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

إعلان مرتقب، ترامب يدشن اليوم "المرحلة الثانية" من خطة غزة

ترامب يعتزم عرض مقعد في "مجلس السلام" بقطاع غزة على ستارمر

وفد حماس يصل القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين حول اتفاق غزة

قطر: لا جداول زمنية بشأن غزة وضرورة عدم ربط الاتفاق بفتح معبر رفح

الأمم المتحدة: استشهاد 100 طفل منذ وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة والسودان والصومال
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

ارتفاع العباد وانخفاض الذرة، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

سعر الخضار اليوم، انخفاض 13 صنفا منها الطماطم والليمون والخيار وارتفاع الفلفل

سعر حديد عز والاستثماري في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

الصغرى تحمل "بردا قاسيا" بالمحافظات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في السوق المحلي اليوم الأربعاء 14 يناير 2026

سعر حديد عز والاستثماري في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الدينار الأردني يسجل 66.65 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 5250 جنيها

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية