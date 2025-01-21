الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ تدمير البنية التحتية لمخيم جنين

جرافات الاحتلال الإسرائيلي،
جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

شنّت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية استهدفت موقعًا داخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. 

ووفقًا لمصادر محلية، تزامنت الغارات مع دخول جرافات الاحتلال إلى المخيم، حيث بدأت بتدمير أجزاء من البنية التحتية. 

وأكدت المصادر أن هذه العمليات العسكرية تسببت في أضرار مادية كبيرة، وسط حالة من التوتر والخوف بين سكان المخيم. 

يُذكر أن مخيم جنين شهد في الفترة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا من قبل الاحتلال، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وزيادة معاناة السكان.

عشرات الشهداء والمصابين

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش أن قواته بدأت عملية في جنين بـالضفة الغربية، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أن مروحية للقوات الإسرائيلية فتحت نيران أسلحة رشاشة تجاه محيط مخيم جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا.

مخيم جنين

وأفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات بين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي في عدد من المحاور بمحيط مخيم جنين، فيما شوهد الجيش الإسرائيلي وهو يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة جنين.

ويأتي ذلك فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك عشرات الضحايا، بين شهداء وجرحى، من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين.

وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي يحاصر ويغلق مداخل ومخارج مخيم جنين بشكل كامل ويمنع الاقتراب منها.

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