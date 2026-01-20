طالب ترامب بإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق السد، نصر علام: إعادة تقسيم مياه النيل يضر مصر

18 حجم الخط

كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية السابق، عن الوضع المائي فى حوض النيل، مؤكدًا أن نصيب المصري في الحصة السنوية لمياه النيل بلعت حد الكفاف، ومن الأراضي الزراعية لا تتعدى قراطين، ويتم تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية الدولة لسد الفجوة الغذائية

حصة مصر من مياه النيل تصل حد الكفاف

وطالب الدكتور نصر علام الرئيس الأمريكي ترامب بإلزام إثيوبيا بإحترام الولايات المتحدة الأمريكية، القوة الأكبر فى العالم، وذلك بتوقيع الوثيقة التى تم الإتفاق عليها بين أثيوبيا ودولتي المصب، برعاية ترامب وإشراف البنك الدولي، والتي وقعت عليها مصر بالأحرف الأولى، موضحًا أن ما طرحه ترامب من إعادة تقسيم مياه النيل، يسبب الأضرار لمصر.

وقال الدكتور محمد نصر علام، بشأن حصة مصر في النيل: إن "حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، والمواطن نصيبه السنوي من المياه لا يزيد عن 500 متر مكعب، أى حد الكفاف!"

الرئيس السيسي وترامب، فيتو

وأضاف علام: "نتيجة لهذا الكفاف المائي، نجد نصيب المواطن المصرى من الأراضى الزراعية لا يتعدى قيراطين أي 8٪ من فدان، أي حوالي 3.5٪ هكتار، والنتيجة، تم إقامة العديد من معمل التحلية على البحرين الأحمر والمتوسط لتوفير مياه الشرب للمواطنين!"

وقال علام: "يتم فى مصر تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية الدولة لسد الفجوة الغذائية!، في حين يسقط فى دول المنبع كميات هائلة من الأمطار، وبها العديد من أحواض الأنهار الأخرى بجانب نهر النيل، وما يسقط فقط على حوض النيل 1700 مليار متر مكعب سنويا، غير ما لا يقل عن 3000 مليار متر مكعب على الأحواض الأخرى!"

منابع النيل كثيفة المياه وتعطيها البرك والمستنقعات

وأكد نصر علام أنه "يوجد فى دول المنابع العديد من البحيرات المائية، مثل فكتوريا وألبرت وتانا، يفقد منها عشرات المليارات من المياه السنوية!، وتنتشر فى دول منابع دول حوض النيل مساحات هائلة من البرك والمستنقعات، لها أثارها السلبية على البيئة والصحة العامة وانتشار مرض الملاريا، ويفقد منها مئات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه سنويا!"

وعن الوضع المائى فى حوض النيل، قال الدكتور محمد نصر علام: "تتمتع دول المنابع بكثافات مطرية عالية تصل فى معظم السنوات إلى اغراق المدن والتجمعات السكانية، ولكن تتعرض دول المنبع في بعض السنوات لنقص نسبي فى الكثافة المطرية، مما يلجئها لاستخدام البحيرات المنتشرة فى أراضيها، لأغراض الشرب والزراعة"

وأكد نصر علام أنه "فى كامل حوض النيل، ليس هناك اعتمادًا على الزراعات المروية إلا فى دولة وحيدة وهى "مصر" التى لا يوجد بها أمطار تقريبًا، وأيضًا فى بعض المناطق فى السودان"

وتابع نصر علام "تفتقر معظم دول المنبع للكهرباء، ولذلك أقام معظمها سدودًا لتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيع الكهرباء فيما بينهم، وهناك دولتان من دول الحوض بهما ثروات مائية هائلة، من أمطار وأنهار وبحيرات، وهما الكونغو وأثيوبيا، وتقوم أثيوبيا بتشييد السدود على جميع الأنهار لتوليد الكهرباء وبعض الزراعات المروية، وبدون إخطار دول الجوار"

حصة إثيوبيا في المياه تعادل 20 ضعف حصة مصر

وقال وزير الري السابق: إن "أمطار أثيوبيا السنوية لا تقل عن ١٠٠٠ مليار متر مكعب (٢٠ مرة حصة مصر المائية)، وأقامت سدودًا على أنهارها المشتركة مع جميع دول الجوار، وتستخدم مياه بحيرة تانا للشرب والزراعة، وتصدر الكهرباء لدول الجوار".

حصة إثيوبيا في مياه النيل تعادل 20 ضعف حصة مصر، فيتو

وعما وصفه بـ "إعادة تقسيم مياه النيل"، قال الدكتور محمد نصر علام: لذلك من الواضح أنه لا معنى ولا هدف من تعبير "إعادة تقسيم مياه النيل"، إلا (فقط) الإضرار بدولتى المصب وخاصة "مصر"! وليس لها أى معنى آخر للأسف لأنها الدولة الوحيدة التى تعتمد كلية على "الرى"، والرى فقط!"

وعما يقصده الرئيس ترامب بإعادة تقسيم مياه النيل، تساءل نصر علام: "هل يقصد الرئيس الأمريكي في تصريحه الخاص بنهر النيل الإضرار بمصر!؟ وهل يقصد سيادته استكمال أو إحياء مخطط اتفاقية عنتيبي التى انسحبت منها مصر والسودان كنتيجة لعدم اعتراف دول المنبع بحصتيهما المائية والاتفاقيات التاريخية!؟ أم يقصد "أثيوبيا" وضرورة عدم الاستمرار فى إضرارها بمصر والسودان!؟

نصر علام يرد على مبادرة ترامب بشأن مياه النيل

وتابع نصر علام: "نعود الآن لتصريح الرئيس الأمريكي ترامب، والتعليق على ما جاء به من مواضيع:

١. نرحب بمبادرة سيادته ونطالبه بأن يلزم أثيوبيا باحترام القوة الأكبر فى العالم "الولايات المتحدة الأمريكية"، وتوقيع الوثيقة التى تم الإتفاق عليها بين أثيوبيا ودولتي المصب، برعاية سيادته وإشراف البنك الدولي، وكانت مصر وقعتها بالأحرف الأولى!

مبادرة ترامب بشأن مياه النيل، فيتو

٢. نوضح للرئيس الأمريكي، بأن مصر دولة صحراوية، وحصتها المائية من النهر هي تقريبا نفسها منذ آلاف السنين، وقبل معرفة العالم بفنون الزراعة والري والسدود والقنوات.

٣. نصيب المواطن المصرى السنوي من المياه هى فقط 500 متر مكعب سنويا، أى تقريبا 25٪ من حصة المواطن الأمريكي أو الأثيوبي، وأن مصر تحلى مياه البحر لتوفير مياه الشرب لمواطنيها المقيمين على البحرين الأحمر والمتوسط.

مصر ليست أمريكا وإثيوبيا

وقال نصر علام: إن "مصر ليست كأمريكا أو أثيوبيا، اللتان تعتمدان اعتمادًا شبه كامل على الأمطار فى الزراعة، ويصدر كل منهما جزءً كبيرًا من إنتاجهما الزراعي للعالم شرقا وغربا، فمصر تعتمد على استيراد غذائها من الخارج"

وأضاف علام: "ترحب مصر بالتعاون مع دول حوض النيل، سواءً فى تشغيل المنشأت المائية لصالح شعوبها، أو إنشاء أى سدود تخدم التنمية فى هذه البلاد مع احترام قواعد القانون الدولي من إخطارًا مسبقا، وعدم الإضرار بدول الجوار"

الحل في قناة جونجلي، فيتو

وطالب نصر علام الرئيس الأمريكي بتشجيع دول حوض النيل لإستقطاب الفواقد من خلال البرك والمستنقعات المنتشرة فى دول المنبع وتمثل مصدرا للإضرار بالبيئة والصحة العامة، ويفقد من خلالها ما يزيد عن ضعف ايراد النهر الحالي على الأقل.

وقال: إن "استقطاب فواقد النهر، سيحقق تنمية حقيقية لدول الحوض مجتمعة، ويضاعف من المساحات المزروعة ويوفر الغذاء لشعوبها وللدول المجاورة ويساعد على جذب الاستثمارات الصناعية والزراعية التنموية للمنطقة، ولذلك نأمل من الرئيس الأمريكي دعم وتمويل هذه المشاريع التى تخدم مئات الملايين"

وكشف عن أهمية قناة جونجلي، فقال الدكتور محمد نصر علام: "ومن ضمن مشاريع استقطاب الفواقد، مشروع قناة جونجلى، والتى حفرت مصر جزءًا كبيرًا منها، والمشروع كان قد توقف لأسباب أمنية وسياسية، واستكمال هذا المشروع فائدة كبيرة لكل من جنوب السودان والسودان ومصر"، متساءلًا: "فهل مستر ترامب يرعى هذا المشروع دعما للتنمية وحقوق المواطنين فى الحياة!"

