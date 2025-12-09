ستكون العواقب وخيمة، وزير ري سابق يحذر إثيوبيا من المساس بحصة مصر في مياه النيل

18 حجم الخط

حصة مصر في مياه النيل، حذر وزير الري السابق، الدكتور محمد نصر علام، من المساس بمياه النيل، أو الانتقاص من حصة مصر المائية في النيل، قائلًا: "إذا حدث مساسا "بنقطة" مياه من حصة مصر المائية، فستكون العواقب وخيمة على من يفعل ذلك بل وعلى من هم وراءه".

إثيوبيا تخطط لاستخدام سد النهضة ضد مصر

كما تساءل الدكتور محمد نصر علام عما إذا كانت إثيوبيا تخطط لإستخدام سد النهضة ضد مصر والسودان فى أوقات الجفاف، أو في أوقات الفيضان (كما حدث منذ أسابيع)، محذرًا إثيوبيا من عواقب ما تقوم به قائلًا: "إذا كان ذلك حقيقة!! فماذا تنتظر أثيوبيا من مصر والسودان".

إثيوبيا تخطط لاستخدام سد النهضة ضد مصر، فيتو

وقال الدكتور محمد نصر علام عن رفض إثيوبيا عقد اتفاق مع مصر بشأن قواعد ملء سد النهضة: "كلام بالعقل" لماذا ترفض إثيوبيا عقد اتفاق مع السودان ومصر حول قواعد ملء وتشغيل سدها، وبما يعظم من مخرجات السد الكهربية لإثيوبيا ويمنع أو يقلل الضرر على دولتى المصب!؟ هل ذلك يؤثر على ملكيتها أو سيادتها للسد!؟ طبعا لأه!! طيب هو فيه ايه!؟"

وأكد علام أن "إثيوبيا لم تلتزم بالقانون الدولى ومبدأ الإخطار المسبق، وقلنا معلش مش قصدهم!! طيب على الأقل تلتزم بالقانون الدولي "بعدم الإضرار" من خلال اتفاق مع دولتى المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد!!"

التحذير من المساس بحصة مصر في مياه النيل

وتساءل الدكتور محمد نصر علام: "هل هذا الكلام فيه تجنى على إثيوبيا!؟غريبة.. هل تخطط إثيوبيا لإستخدام السد ضد مصر والسودان فى أوقات الجفاف، وأوقات الفيضان (كما حدث من اسابيع مضت)، وإذا كان ذلك حقيقة!! فماذا تنتظر أثيوبيا من مصر والسودان!؟ هذا السؤال موجه لشعب أثيوبيا الذى لا يستوعب معظمه ماذا يحدث!!"

التحذير من المساس بحصة مصر في مياه النيل، فيتو

وحذر وزير الري السابق الدكتور محمد نصر علام، إثيوبيا من المساء بحصة مصر في مياه النيل، فقال: "خلاصة الكلام...(من خلال أراء الأصدقاء ورأيي أنا شخصيًا) أنه إذا حدث مساسا "بنقطة" مياه من حصة مصر المائية، فستكون العواقب وخيمة على من يفعل ذلك، بل وعلى من هم وراءه، أمنيًا وإستراتيجيًا، فلا شئ أغلى من حياة المصريين".

