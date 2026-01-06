إثيوبيا تفرغ المفيض للمرة الثانية، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف مشكلة جديدة تواجه سد النهضة

18 حجم الخط

مشكلة سد النهضة، كشفت الباحث في الشأن الأفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن صور تُعرض لأول مرة، وتؤكد إفراغ إثيوبيا لحوض التهدئة في سد النهضة، للبدء في أعمال صيانة إما لتثبيت التربة أو للتغلب على سوء تصميم اندفاع المياه في اتجاه المجرى، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة في سد النهضة تتكرر للعام الثاني على التوالي، برغم أن السد تم افتتاحه في سبتمبر 2025، ما يثير العديد من التساؤلات حول كفاءة السد.

صور جديدة تكشف مشكلة سد النهضة

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن الصور التي عرضها لأول مرة توضح المشكلة، وتكشف انحراف مسار جزء من المياه عن مسار المفيض بالأساس، في اتجاه مجرى النهر، كما لوحظ أن عدد البوابات العاملة بالسد 4 فقط من أصل 6.

وقال الباحث هاني إبراهيم عن مشكل تفريغ حوض تهدئة المياه بـ سد النهضة: "صورة خلال تشغيل المفيض في نهاية سبتمبر الماضي، بتوضح المشكلة التي واجهها تشغيل المفيض الرئيسي بالسد الإثيوبي، مما أدى لضرورة تفريغ حوض تهدئة المياه والبدء في أعمال الصيانة".

صور ترصد تفريع مفيض سد النهضة وأعمال الصيانة، فيتو

وكشف الباحث هاني إبراهيم سر أعمال الصيانة المتكررة بـ سد النهضة، فقال: "سواء لتثبيت التربة أو محاولة للتغلب على سوء تصميم اندفاع المياه في اتجاه المجرى وهو ما سبق ونوهنا عنه بأن إثيوبيا قامت بتفريغ تام لحوض التهدئة لبدء الأعمال، والتي تكررت للعام الثاني على التوالي بسبب نفس المشكلة".

وأوضح الباحث هاني إبراهيم أنه "من خلال الصورة يمكن تبين انحراف مسار جزء من المياه عن مسار المفيض بالأساس في اتجاه مجرى النهر"، مضيفًا أنه "لاحظ أن عدد البوابات العاملة فقط 4 من أصل 6".

تراجع مخزون المياه في حوض تهدئة المفيض

وكان الباحث هاني إبراهيم قد كشف عن أعمال الصيانة التي يتم إجراؤها في شهر ديسمبر 2025، قائلًا": إنه "قد تلاحظ تراجع مخزون المياه في حوض تهدئة المفيض عما كان عليه، وهو ما يرجح خضوعه لأعمال صيانة، وتدعيم إضافية تتعلق بثبات التربة نظرًا لتأثير اندفاع المياه خلال تشغيل المفيض على أرضية حوض التهدئة، بالإضافة لمسألة اندفاع المياه في اتجاه المجرى وتأثيرها على حوض التوربينات".

وقال هاني إبراهيم: "سبق وتم تنفيذ هذا الأمر في العام الماضي، وسوف يتكرر مرة أخرى هذا العام بما يرجح استمرار هذا العملية في الصيانة سنويًا على الأقل، فيما يتعلق بثبات التربة وهو يؤكد عدم وجود دراسات فعلية للسد".

وأشار هاني إبراهيم إلى أن "وظيفة حوض التهدئة هو تقليل اندفاع المياه في اتجاه المجرى خلال تشغيل المفيض حيث تنهمر المياه من ارتفاع يتراوح بين 125 إلى 140 مترا فعليا".

وقال هاني إبراهيم عن منسوب بحيرة سد النهضة: "حسب منسوب البحيرة أقصى منسوب 640 مترا مربعا فوق مستوى سطح البحر، وأقل منسوب للمفيض 625 مترا فوق مستوى سطح البحر، فيما يسجل منسوب النهر 500 متر فوق مستوى سطح البحر".

