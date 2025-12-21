الأحد 21 ديسمبر 2025
كشف سر مناكفات إثيوبيا ومخطط استهداف مصر، رسالة قوية من نصر علام إلى الاتحاد الإفريقي

مناكفات إثيوبيا للسيطرة
مناكفات إثيوبيا للسيطرة على المنطقة، فيتو
مخطط استهداف مصر، وجه وزير الري السابق، الدكتور محمد نصر علام رسالة قوية للاتحاد الإفريقي، الذي شارك في منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، الذي انعقد أمس السبت بالقاهرة، والذي أكد أهمية الحوار الدبلوماسي بين الدول لحل المشكلات بينهم.

رسالة قوية من وزير الري السابق للاتحاد الإفريقي

ونبه الدكتور محمد نصر علام، في رسالته للاتحاد الإفريقي، إلى أن المفاوضات التي انخرطت فيها مصر والسودان وإثيوبيا طوال 14 عامًا لم تكن مفيدة، مؤكدًا أن نصيب الفرد المصري من المياه 500 متر فقط سنويًا، أي 50 من الحد الأدنى للفقر المائي، وأن إثيوبيا تهدد بإقتطاع المزيد من المياه.

 

الوصول لمرحلة الفقر المائي في مصر، فيتو
الوصول لمرحلة الفقر المائي في مصر، فيتو

كما كشف نصر علام عن مخطط ضرب مصر والسعودية حاليًا، فى منطقتين، الأولى فى السودان، والثانية فى اليمن، بالإضافة إلى محاولة السيطرة على البحر الأحمر وتشكيل قواعد ومناطق تمركز بامتداده.

وقال الدكتور محمد نصر علام في رسالته التي وجهها للإتحاد الإفريقي: ““مجرد تساؤل” الاتحاد الإفريقي تحدث اليوم فى اجتماعهم بالقاهرة على أهمية تنمية العلاقات السياسية والحوار الدبلوماسي بين الدول لحل مشاكلهم. فهل يتذكر الاتحاد الأفريقي انخراط مصر والسودان مع أثيوبيا فى مفاوضات فنية وسياسية استمرت ١٤ عاما بدون طائل!!”.

وكشف الدكتور محمد نصر علام عن حصة المصري في المياه، والتي تصل لحد الفقر المائي، فقال: “هل يعلم اتحادنا الأفريقي أن النصيب السنوى للمواطن المصرى ٥٠٠ متر مكعب من المياه (٥٠٪ من الحد الأدنى للفقر المائي)، والفجوة الغذائية تزيد عن مليار دولار سنويا، ومدننا الساحلية تشرب مياه تحلية البحر!! وتهددنا إثيوبيا باقتطاع جزء من حصتنا المائية!!”.

سر المناكفات الإثيوبية ومخطط ضرب مصر

كما كشف نصر علام سر المناكفات الإثيوبية ضد مصر، فقال: "لازم نفهم اللعبة صح!! الحكاية مش حكاية إثيوبيا!! هذه الدولة مجرد أداة لتنفيذ مخطط لصالح الصهيونية!؟ اللعبة كبيرة والدول الأفريقية مجرد أدوات لتنفيذ أجندات كبرى. مصر إذا نمت وكبرت، أصبحت عائقا رئيسيا أمام القوى الكبرى والصهيونية فى السيطرة على المنطقة.. فيه جهود مصرية بلا شك، ولكن فيه ضغوط أقوى من الصهاينة ومن وراءهم".

مخطط ضرب مصر والسيطرة على المنطقة، فيتو
مخطط ضرب مصر والسيطرة على المنطقة، فيتو


كما كشف الدكتور محمد نصر علام عن مخطط السيطرة على المنطقة والذي يحدث حاليًا، فقال: “ما يحدث فى المنطقة حاليًا ترتيبًا صهيونيا (يشمل الصهاينة وداعميهم من الغرب وعملاءهم من العرب) للسيطرة على كامل المنطقة، طبعا بدأت بالمشرق العربي بالسلاح فى العراق وسوريا ثم امتدّت للبنان، والأن الشغل كله على الجزيرة العربية وليبيا والسودان وطبعا مصر فى الحسبان!!”.

وأشار نصر علام إلى وقوف مصر والسعودية بالمرصاد للمخطط، فقال: “وحسب رؤيتى (الشخصية)، أجد أن من يرصد ويقاوم تحركات تفكيك المنطقة والسيطرة عليهما، هما دولتين فقط: مصر والسعودية. ولذلك من البديهي تركيز جهود الصهاينة فى الفترة القادمة على الدولتين أولا للتفرقة بينهما ثم التهام كل منهما بعد الآخر، وقد تستخدم كل الوسائل لتحقيق ذلك”.

 تنفيذ مخطط ضرب مصر والسعودية

وقال نصر علام عن مخطط ضرب مصر: “ويتم حاليا عيانا بيانا، تنفيذ مخطط ضرب مصر والسعودية فى منطقتين، الأولى فى السودان، والثانية فى اليمن. بالإضافة إلى محاولة السيطرة على البحر الأحمر وتشكيل قواعد ومناطق تمركز بامتداده. ومن الضروري توحيد جهد الدولتين فى هذا الصراع الوجودي”.

مخطط السيطرة على البحر الأحمر، فيتو
مخطط السيطرة على البحر الأحمر، فيتو

جدير بالذكر أنه افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية، الذي انعقد بالقاهرة أمس السبت، رأس أعمال المؤتمر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وتيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة واسعة من أكثر من ٥٠ دولة أفريقية على المستوى الوزاري بالإضافة إلى ممثلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية والقارية.

