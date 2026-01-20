دليل أسعار الكتب المخفضة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

18 حجم الخط

يستعد مركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا"، لانطلاق الحدث الثقافي الأبرز عالميًا، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 لعام 2026.

وينطلق العرس الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط ترقب كبير من جمهور القراء والمثقفين من كافة أنحاء العالم، وبمشاركة مميزة لدولة رومانيا كضيف شرف الدورة، احتفاءً بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المشتركة.

وزير الثقافة ورئيس اتحاد الناشرين المصريين يتفقدون معرض الكتاب قبل افتتاحه

خريطة الكتب المخفضة: أين تجد أفضل الأسعار؟

في ظل السعي لتيسير القراءة للجميع، تقدم الدورة الـ 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 ، قائمة من المنافذ والأجنحة التي توفر كتبًا بأسعار تناسب الميزانيات المحدودة، وأبرزها:

وتأتى الهيئة المصرية العامة للكتاب، أولى الوجهات لأسعار الكتب المخفضة خصوصا في جناح هيئة الكتاب المخفض، حيث تبدأ أسعار السلاسل الثقافية، المسرح، والروايات القصيرة من 5 جنيهات فقط.

كما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، مجموعة ضخمة من السلاسل الأدبية والفكرية والنقدية بأسعار رمزية جدًا داخل "الجناح المخفض".

ويتميز المركز القومي للترجمة، سنويا في كل دورة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإعلان عن تقديم دعم خاص للطلبة والباحثين بخصومات حصرية تصل إلى 50% على إصداراته المترجمة، شرط أن يكون مع الطالب أو الباحث كارنيه الكلية التابع لها.

وبأسعار تنافسية، تقدم دار المعارف "سلسلة المكتبة الخضراء" الشهيرة، بالإضافة إلى كنوز التراث والأعمال الكلاسيكية.

وزير الثقافة ورئيس اتحاد الناشرين المصريين يتفقدون معرض الكتاب قبل افتتاحه

خصومات على الكتب في أجنحة النشر العربية

لم يقتصر التنافس على تقديم محتويات ثقافية وعلمية وفكرية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 على هيئات النشر الحكومية المصرية، بل أيضا يمتد إلى عدد من المؤسسات العربية المشاركة في الدورة الـ57، لتشمل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فيقدم تخفيضات كبرى طوال فترة المعرض، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) التي توفر إصدارات معرفية، كتبًا، ومجلات علمية مبسطة بأسعار مخفضة جدًا.

سباق الخصومات في دور النشر المصرية

يعد معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026، أكبر تظاهرة ثقافية للقراءة وسوق النشر، فتسعى دور النشر المصرية الخاصة كالشروق، عصير الكتب، دون، المحروسة، آفاق، العربي، ميريت، العين، وصفصافة، على التنافس بتقديم أعمال أدبية وفكرية متنوعة مع تقديم باقات متنوعة من خصومات على أسعار الكتاب تتراوح ما بين 40% إلى 50%، مما يجعل المعرض فرصة ذهبية لاقتناء أحدث الإصدارات بأسعار استثنائية.

بوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.