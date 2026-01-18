“حملة إبراهيم باشا على الشام” أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

يطرح المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة رشا صالح، كتاب "حملة إبراهيم باشا على الشام" ترجمة منى سعفان وفاطمة خليل، أحدث إصدارات المركز، والمشارك في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقها في الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026.

كتاب حملة إبراهيم باشا على الشام

لا يتعامل هذا الكتاب مع حملة عسكرية بوصفها واقعة منتهية، بل يكشفها باعتبارها مشروعًا تاريخيًا مكتمِل الملامح، كانت نتائجه كفيلة بأن تجعل من مصر إمبراطورية صاعدة تهدد قلب الدولة العثمانية ذاتها، فلو لم يتدخل الغرب، الساعي إلى وراثة (تركة الرجل المريض)، لكان وجه المشرق العربي، وربما العالم، قد تشكّل على نحو آخر تمامًا.

الكتاب هو ترجمة لرسالة دكتوراه أُنجزت بجامعة السوربون، اعتمد فيها المؤلف على شبكة واسعة من الوثائق الأصلية، شملت أرشيفات وزارات الخارجية والبحرية والحرب في فرنسا وإنجلترا والنمسا، إلى جانب دار الوثائق العمومية وأرشيف الدولة، مدعومة بمصادر روسية وبروسية وسويدية ويونانية وأمريكية، ومن خلال هذا الجهد التوثيقي الكثيف، تتبدّى حملة الشام لا كمغامرة عسكرية، بل كـ لحظة اختبار كبرى لفكرة الدولة والقوة والطموح.

يقف وراء هذا العمل الأمير حسن طوسون، أحد أحفاد أسرة محمد علي، والذي أقام في باريس لسنوات، مكرّسًا اهتمامه للتاريخ العسكري لإبراهيم باشا، ليكتب عن الجد لا بروح السلالة، بل بعين الباحث المنغمس في الوثيقة والتحليل.

وبهذا الإصدار، يقدم المركز القومي للترجمة مفتاحًا لفهم سؤال أكبر: كيف تصنع اللحظات الفاصلة مصير الأمم؟، وأي تاريخ كان ممكنًا.. لكنه لم يُكتب؟

