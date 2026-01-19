الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"مكتبة لكل بيت"، تفاصيل مبادرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 لتوفير 20 كتابًا بـ100 جنيه فقط

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، فيتو
18 حجم الخط

تكثّف الهيئة المصرية العامة للكتاب جهودها قبيل انطلاق الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، عبر إطلاق عدد من المبادرات لتعزيزالقراءة ونشر الوعي الثقافي، وفي مقدمتها مبادرة "مكتبة لكل بيت" التي تستهدف إعادة الكتاب إلى موقعه الطبيعي داخل الأسرة المصرية، وتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب بأسعار رمزية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإصدارات داخل السوق.

مبادرة مكتبة لكل بيت ضمن البرنامج الثقافي في معرض الكتاب

وتأتي المبادرة ضمن البرنامج الثقافي لـ معرض الكتاب الذي تنطلق فعالياته رسميًا في 21 يناير الجاري وتستمر حتى 3 فبراير المقبل، حيث توفر حقيبة متكاملة تضم ما بين 15 إلى 20 كتابًا بسعر موحد يبلغ 100 جنيه فقط، مما يمنح الأسر فرصة لبناء مكتبة منزلية متوازنة دون أعباء مالية.

نجيب محفوظ شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، فيتو
نجيب محفوظ شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، فيتو

وتشمل الحقائب المطروحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة واسعة من المجالات تلائم اهتمامات مختلف الأعمار، من بينها: كتب ثقافية وفكرية مبسطة، وروايات وأعمال أدبية لكبار الكُتّاب، وكتب تاريخية وعلمية مبسطة، وكتب وقصص للأطفال، وإصدارات دينية متنوعة.

كما تطلق الهيئة عددًا من الحقائب المتخصصة، من أبرزها: حقيبة نجيب محفوظ، وحقيبة مجلات الهيئة، وحقيبة كتب الأطفال.

اهتمام واسع بمبادرة مكتبة لكل بيت لتوفير الكتب بأسعار مخفضة

وتلقى المبادرة اهتمامًا واسعًا من الجمهور نظرًا لأسعارها المخفضة مقارنة بأسعار الكتب في السوق، ما يجعلها واحدة من أكثر مبادرات المعرض جذبًا للزوار، خاصة للعائلات الراغبة في تنمية الوعي والثقافة داخل منازلها.

وتؤكد الهيئة المصرية العامة للكتاب أن مبادرة "مكتبة لكل بيت" ليست مجرد مشروع لبيع الكتب المخفضة، بل خطوة عملية نحو تعزيز مجتمع قارئ، وترسيخ ثقافة المعرفة للجميع، باعتبار أن القراءة حق للجميع وليست رفاهية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معرض القاهرة للكتاب معرض الكتاب معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026 مبادرة مكتبة لكل بيت البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البري والأوراق المطلوبة

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

مستعد لاستضافتها 45 يوما لعلاجها، رسالة مؤثرة من توفيق عكاشة لشيرين عبد الوهاب بسبب مرضها

بعد تحديد هويتهم، الشرطة الإيرانية تمهل مثيري الشغب 3 أيام لتسليم أنفسهم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها الإيمان بالقضاء والقدر، 5 أمور تعينك على الصبر حين الابتلاء

موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي 2026، وهذا أبرز ما يميز مسجده بالقاهرة

وزير الأوقاف الأردني: حضارة الإسلام قامت على العمل وإتقان المهن

المزيد
الجريدة الرسمية