"مكتبة لكل بيت"، تفاصيل مبادرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 لتوفير 20 كتابًا بـ100 جنيه فقط

تكثّف الهيئة المصرية العامة للكتاب جهودها قبيل انطلاق الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، عبر إطلاق عدد من المبادرات لتعزيزالقراءة ونشر الوعي الثقافي، وفي مقدمتها مبادرة "مكتبة لكل بيت" التي تستهدف إعادة الكتاب إلى موقعه الطبيعي داخل الأسرة المصرية، وتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب بأسعار رمزية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإصدارات داخل السوق.

مبادرة مكتبة لكل بيت ضمن البرنامج الثقافي في معرض الكتاب

وتأتي المبادرة ضمن البرنامج الثقافي لـ معرض الكتاب الذي تنطلق فعالياته رسميًا في 21 يناير الجاري وتستمر حتى 3 فبراير المقبل، حيث توفر حقيبة متكاملة تضم ما بين 15 إلى 20 كتابًا بسعر موحد يبلغ 100 جنيه فقط، مما يمنح الأسر فرصة لبناء مكتبة منزلية متوازنة دون أعباء مالية.

نجيب محفوظ شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، فيتو

وتشمل الحقائب المطروحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة واسعة من المجالات تلائم اهتمامات مختلف الأعمار، من بينها: كتب ثقافية وفكرية مبسطة، وروايات وأعمال أدبية لكبار الكُتّاب، وكتب تاريخية وعلمية مبسطة، وكتب وقصص للأطفال، وإصدارات دينية متنوعة.

كما تطلق الهيئة عددًا من الحقائب المتخصصة، من أبرزها: حقيبة نجيب محفوظ، وحقيبة مجلات الهيئة، وحقيبة كتب الأطفال.



اهتمام واسع بمبادرة مكتبة لكل بيت لتوفير الكتب بأسعار مخفضة

وتلقى المبادرة اهتمامًا واسعًا من الجمهور نظرًا لأسعارها المخفضة مقارنة بأسعار الكتب في السوق، ما يجعلها واحدة من أكثر مبادرات المعرض جذبًا للزوار، خاصة للعائلات الراغبة في تنمية الوعي والثقافة داخل منازلها.

وتؤكد الهيئة المصرية العامة للكتاب أن مبادرة "مكتبة لكل بيت" ليست مجرد مشروع لبيع الكتب المخفضة، بل خطوة عملية نحو تعزيز مجتمع قارئ، وترسيخ ثقافة المعرفة للجميع، باعتبار أن القراءة حق للجميع وليست رفاهية.

