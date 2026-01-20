أمسية جديدة لصالون «حواديت الدكتورة وتراث المصريين» بقصر الأمير طاز

18 حجم الخط

ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز بالسيوفية، التابع لـ صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة ضمن فعاليات صالون «حواديت الدكتورة وتراث المصريين»، بعنوان «الحمامات الشعبية… بين الدراما والتاريخ والعمارة»، وذلك في السادسة مساء الخميس المقبل.

تتناول الأمسية تاريخ نشأة الحمامات الشعبية في مصر وتطورها عبر العصور حتى الوقت الراهن، مع عرض لأنواعها المختلفة ووظائفها الاجتماعية، ودورها في تشكيل جانب مهم من الثقافة الشعبية المصرية،كما تناقش حضور الحمامات الشعبية في الأعمال الدرامية والسينمائية والتليفزيونية، بوصفها عنصرًا دالًا في السرد الفني، إلى جانب تقديم قراءة معمارية متخصصة لمباني الحمامات، تتناول تكوينها الفراغي واستخداماتها وتطورها العمراني عبر الزمن.

تقدم الأمسية الدكتورة فاتن صلاح سليمان، دكتور ومدرس تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، وعضو هيئة خبراء التراث العرب، وعضو اتحاد الأثريين المصريين، وذلك في إطار اهتمام الصالون بتسليط الضوء على مكونات التراث العمراني، وتعزيز الوعي بقيمته التاريخية والثقافية.

قصر الأمير طاز

قصر الأمير طاز واحد من أهم القصور في العصر المملوكي، حيث يحتفظ بعدة عناصر تُمثل العمارة المدنية في هذا العصر، ويطل القصر بواجهته الرئيسية على شارع السيوفية وهذه الواجهة بما فيها السبيل الذي يقع في طرفها الغربي مجددة على يد الأمير علي أغا دار السعادة في العصر العثماني، وقد أنشأ علي أغا دار السعادة بهذه الواجهة خمسة عشر حانوتًا أو محلًا تجاريًا.

وأنشأ هذا القصر الأمير المملوكي طاز أحد أمراء عصر أسرة محمد بن قلاوون وأبنائه سنة 753هـ/ 1352م، ويقع في شارع السيوفية بحي الخليفة بمدينة القاهرة.

