وزير الثقافة يفتتح المعرض الاستعادي "الحياة الحب الموت" للفنان محمود أبو العزم

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، المعرض الاستعادي "الحياة… الحب… الموت" للفنان التشكيلي الدكتور محمود أبو العزم، بقاعة أفق فى متحف محمود خليل وحرمه، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، تفعيلًا لرؤية وزارة الثقافة وحرصها على الاحتفاء برموز الفن التشكيلي المصري وتكريم تجاربهم الإبداعية التي ساهمت في إثراء الحركة الفنية المعاصرة، بحضور محمد طلعت، مستشار وزير الثقافة لشئون الفنون التشكيلية والبصرية، والدكتورة سلوى حمدي، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية.

أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، أن المعرض يعكس رحلة فنية شديدة الثراء على أصعدة الرؤية الجمالية والطرح والمعالجة الفنية الرصينة التي يتسم بها الفنان المبدع الدكتور أبو العزم، المتميز بتفرد تجربته الإبداعية التي تتيح لجمهوره متابعة مراحل متعددة من مسيرته، حيث كل مرحلة منها تحمل أسلوبًا أو توجهًا خاصًا، يؤكد خلالها أن التعددية والتنوع من سمات الفنان الكبير.



وأشار وزير الثقافة، إلى أن أعمال الدكتور أبو العزم تتناول موضوعات فنية متنوعة، مستلهِمة من تاريخ الحضارات وتجارب الحياة المختلفة، حيث يوازن بين حوار الحياة والموت بأسلوبه الخاص، ويكشف عن قدراته الفريدة في البناء التشكيلي والتكوين الهندسي المتجانس، فهو فنان يُمثل نموذجًا ملهمًا للأجيال الشابة من طلاب الفنون التشكيلية، كونه أكاديميًا بارزًا ينهل الطلاب من علمه ويثري خبراتهم الفنية عبر مسيرته الطويلة في عالم التصوير والفن التشكيلي.



وأوضح وزير الثقافة، أن إقامة هذا المعرض الاستعادي تأتي في سياق استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إعادة تقديم التجارب الفنية المهمة للأجيال الجديدة، والحفاظ على الذاكرة البصرية المصرية، مشيرًا إلى أن محمود أبو العزم يُعد أحد الفنانين أصحاب البصمة الواضحة في مسار الفن التشكيلي المصري من خلال أسلوبه المتفرد ورؤيته العميقة.



ويستمر المعرض حتى 16 فبراير 2026، ويستقبل الجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ما عدا يوم الجمعة، ويضم مجموعة مختارة من أعمال الفنان محمود أبو العزم، تُجسد ملامح تجربته الفنية الممتدة، وتكشف عن رؤيته الجمالية والإنسانية التي انشغلت بالوجود الإنساني، والعلاقات، والأسئلة الوجودية الكبرى، عبر لغة تشكيلية خاصة اتسمت بالرمزية والتعبير الصادق.

معرض "لا يُرى بالعين المجردة" للفنانة ريهام عبد الغفار

أعقب ذلك، تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، المعرض الفني للفنانة التشكيلية ريهام عبد الغفار، اختصاصية العلاج النفسي بالفن، بعنوان "لا يُرى بالعين المجردة"، حيث يتناول رؤية فنية لعدد من المشاعر النفسية الإنسانية، وتُجسد الأعمال رؤية الفنان إزاء مشاعر الإيذاء النفسي العميق وآليات معالجته والتعبير عنه، وتحمل أعمال المعرض أسلوبًا إبداعيًا ينبثق عن المدرسة الانطباعية.

