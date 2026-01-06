الثلاثاء 06 يناير 2026
ثقافة وفنون

سينما الهناجر تحتفي بمحمود المليجي في صالون «كلام في السيما»

يقيم مركز سينما الهناجر بساحة الأوبرا المصرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس الموافق 8 يناير، صالون «كلام في السيما مع المخرج السينمائي أشرف فايق»، وذلك ضمن البرنامج الثقافي الذي يقدمه الصندوق.

ويحتفي الصالون هذا الشهر بالنجم المصري الكبير محمود المليجي، أحد أعمدة السينما المصرية، وصاحب المسيرة الفنية الثرية التي قدّم خلالها عشرات الأدوار المؤثرة، وأسهم من خلالها في ترسيخ ملامح الأداء التمثيلي الواقعي، ليصبح أحد أبرز رموز الشاشة المصرية في القرن العشرين.

ويشارك في منصة الحوار نخبة من الإعلاميين وصنّاع السينما، من بينهم الإعلامية فريدة الزمر، والمخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج الدكتور خالد بهجت، وكاتبة السيناريو شهيرة سلام، والفنان مفيد عاشور، والمخرج السينمائي عادل عوض، إلى جانب الكاتب والناقد الفني والمؤرخ رشدي الدقن، مؤلف كتاب «محمود المليجي.. إمبراطور الشر الطيب»، الذي يتناول التجربة الفنية للمليجي وتحولاته الدرامية في السينما المصرية.

ويأتي الصالون في إطار دور صندوق التنمية الثقافية في دعم الأنشطة السينمائية والفكرية، وإحياء الذاكرة الفنية المصرية، وإتاحة منصات حوار جادة تسهم في توثيق التجارب الإبداعية لرموز الفن المصري داخل مراكز الإبداع التابعة له.

مركز سينما الهناجر الأوبرا المصرية صندوق التنمية الثقافية كلام في السيما محمود المليجي
الجريدة الرسمية