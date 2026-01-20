استعدادا لشهر رمضان، طريقة تفريز صلصة المحشي

18 حجم الخط

طريقة تفريز صلصة المحشي، شهر رمضان من أكثر الشهور التي تحتاج فيها ربة المنزل إلى تنظيم الوقت وتخفيف الأعباء اليومية، خاصة مع كثرة العزومات وتحضير الوجبات المتنوعة.

ومن أفضل الطرق لتوفير الوقت والجهد خلال الشهر الكريم تفريز صلصة المحشي مسبقا، حيث تعد وجبة المحشي من الأكلات الأساسية على المائدة الرمضانية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة تفريز صلصة المحشي.

مكونات عمل صلصة المحشي:

1 كيلو طماطم حمراء ناضجة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم مركزة

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

كمون

كزبرة ناشفة

شطة اختياري

يمكن ترك التوابل الأساسية فقط وإضافة باقي النكهات وقت الاستخدام حسب نوع المحشي.

طريقة تفريز صلصة المحشي

طريقة تفريز صلصة المحشي:

تغسل الطماطم جيدا وتبشر أو تضرب في الخلاط حتى تصبح ناعمة.

في قدر على نار متوسطة، يسخن الزيت ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل دون أن يتغير لونه.

يضاف الثوم ويقلب سريعا حتى تظهر رائحته.

تضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم المركزة.

تترك الصلصة على نار هادئة لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تتسبك جيدا ويتبخر الماء الزائد.

تضاف التوابل والملح وتقلب جيدا.

ترفع الصلصة من على النار وتنرك حتى تبرد تماما.

بعد أن تبرد الصلصة تماما، تقسم الصلصة إلى كميات مناسبة حسب الاستخدام اليومي (كوب أو كوبين).

توضع في أكياس تفريز أو علب بلاستيك محكمة الغلق.

يفرغ الهواء قدر الإمكان من الأكياس لمنع تكون الثلج.

يكتب تاريخ التفريز على كل كيس.

ترص الأكياس في الفريزر بشكل مسطح لتسهيل التخزين.

يمكن حفظ صلصة المحشي في الفريزر لمدة من 3 إلى 6 أشهر دون أن تفقد نكهتها.

يفضل استخدامها خلال أول 3 أشهر للحصول على أفضل طعم وجودة.

عند استخدام صلصة المحشي بعد التفريز، تخرج الصلصة من الفريزر قبل الاستخدام بساعات وتترك في الثلاجة لتذوب تدريجيا.

يمكن تسخينها مباشرة على النار الهادئة.

تضاف لها السمنة أو الزيت، والشبت، والبقدونس حسب نوع المحشي المحضر.

لنجاح تفريز صلصة المحشي، يفضل عدم إضافة الخضرة (شبت، بقدونس، كزبرة خضراء) قبل التفريز.

لا تفرز الصلصة وهي ساخنة حتى لا تفسد.

استخدمي طماطم حمراء ناضجة للحصول على لون جميل وطعم غني.

لا تعيدي تجميد الصلصة بعد فكها.

تقسيم الصلصة يسهل الاستخدام ويمنع الهدر.

