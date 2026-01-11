استعدادا لشهر رمضان، طريقة تفريز الكرنب لعمل المحشي بسهولة وقت الصيام

18 حجم الخط

طريقة تفريز الكرنب، الكرنب من الخضراوات الأساسية على موائد شهر رمضان، خاصة في صنع محشي الكرنب والشوربات والأطباق الصحية.

ومع ازدحام أيام الشهر الكريم وضيق الوقت، تلجأ كثير من السيدات إلى تفريزه مسبقا لتسهيل التحضير وتوفير الجهد.

وتفريز الكرنب بطريقة صحيحة يساعد على الاحتفاظ بلونه ونكهته وقيمته الغذائية لأطول فترة ممكنة، وهو ما تحرص عليه العديد من ربات البيوت.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة تفريز الكرنب.

للحصول على أفضل نتيجة، يجب اختيار كرنب طازج وصلب وغير ذابل.

رأس متماسكة ذات أوراق متقاربة.

لونها أخضر فاتح إلى غامق بدون بقع سوداء.

حجم متوسط إلى كبير لتسهيل فصل الأوراق.

تجنبي الكرنب اللين أو ذو الرائحة النفاذة أو المصاب بالحشرات.

طريقة تفريز الكرنب

طريقة تفريز الكرنب:-

انزعي الأوراق من حول الكرنب بحرص.

اغسليها جيدا لإزالة الأتربة والشوائب.

قومي بسلق الأوراق في ماء مغلي مع رشة ملح وكمون لتجنب الانتفاخ.

اتركيها في الماء المغلي من 2 إلى 4 دقائق فقط نصف سلق.

اخرجيها مباشرة إلى ماء بارد لوقف عملية الطهي وحفظ اللون.

صفي الأوراق جيدا.

قطعيها حسب الحجم المناسب للمحشي.

اتركيها حتى تبرد تماما وتجف من الماء.

ضعيها في أكياس التفريز وقومي بتفريغ الهواء منها.

احفظيها في الفريزر حتى 3 إلى 6 أشهر.

تصبح جاهزة للحشو مباشرة وقت الطبخ.

ويمكن تفريز الكرنب بدون سلق على شكل أوراق نيئة، وهى تناسب من تريد الاحتفاظ بالقيمة الغذائية كاملة.

فكي الأوراق بحرص.

اغسليها وجففيها تماما.

رتبيها طبقات وبين كل طبقة ورق زبدة لمنع الالتصاق.

ضعيها في أكياس محكمة الغلق.

تبقى الأوراق متماسكة وطازجة.

تحتاج سلق، وقت الاستخدام.

ويمكن أيضا تفريز الكرنب كاملا بعد تفريغ القلب فقط.

هذه الطريقة ذكية جدا للمشغولات الكبيرة.

انزعي قلب الكرنب بسكين.

لفي الرأس جيدا بكيس نايلون محكم.

ضعيها في الفريزر مباشرة.

عند الاستخدام لاحقا ضعي الكرنب المجمد كاملا في ماء مغلي فينفصل وحده بسهولة.

لنجاح التفريز، لا تسلقي الأوراق مدة طويلة حتى لا تتهرى.

صفي الكرنب جيدا من الماء حتى لا يتكون ثلج داخل الكيس.

اكتبي تاريخ التفريز على الأكياس.

استخدمي أكياس مخصّصة للفريزر سميكة.

لا يعاد تجميد الكرنب بعد ذوبانه مرة ثانية.

يفضل تقسيم الكميات إلى حصص طبخ جاهزة.

لإذابة الكرنب بعد التفريز، أخرجي الأكياس من الفريزر قبل الاستخدام بساعتين.

اتركيها تذوب طبيعيا في الثلاجة أو على الرخامة.

لا تذوبيها في الماء الساخن مباشرة حتى لا تفقد قوامها.

يمكن استخدام الكرنب المفرز في:د محشي الكرنب، وسلطة الكول سلو، ولفائف الكرنب باللحم، والشوربات الصحية.

مدة صلاحية الكرنب في الفريزر

من 3 إلى 6 أشهر مع مراعاة إحكام الغلق.

