طريقة عمل محشي الباذنجان بمذاق مميز ولا يقاوم

طريقة عمل محشى الباذنجان، محشي الباذنجان من أنواع المحاشي المصرية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل محشى الباذنجان، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة وهو مناسب للعزومات.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل محشى الباذنجان.

مكونات عمل محشى الباذنجان:

2 كوب أرز مغسول ومصفى.

2 حبة بصل كبيرة مفرومة ناعم.

2 حبة طماطم مبشورة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب شبت مفروم.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

1 ملعقة صغيرة نعناع ناشف (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1/2 ملعقة صغيرة شطة (اختياري).

ملح حسب الرغبة.

نصف كوب زيت نباتي أو زيت زيتون.

باذنجان أسود صغير.

زيت لقلي الباذنجان (اختياري).

عصير 2 حبة طماطم.

2 كوب مرق دجاج أو ماء.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

رشة ملح وفلفل.

طريقة عمل محشى الباذنجان:

اغسلي حبات الباذنجان جيدا وازيلي الجزء العلوي (العنق).

باستخدام أداة تفريغ “مقوار”، قومي بتفريغ الباذنجان برفق دون أن تثقبي القاع.

يمكن نقع الباذنجان في ماء وملح لمدة 10 دقائق لتقليل مرارته.

(اختياري) يمكنك قلي الباذنجان قليلًا في الزيت ليأخذ لون ذهبي، ثم ضعيه على ورق مطبخ لتصفية الزيت.

في وعاء كبير، اخلطي الأرز مع البصل، والطماطم، والخضروات المفرومة، والبهارات، والصلصة، والزيت.

اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس.

احشي كل حبة باذنجان بخليط الأرز حتى يمتلئ ¾ فقط (لأن الأرز يتمدد عند النضج).

رصي الباذنجان المحشي في قدر مناسب، ويفضل أن يكون القاع مبطن بشرائح طماطم أو بصل لتجنب الالتصاق.

امزجي عصير الطماطم مع صلصة الطماطم والمرق، وأضيفي قليل من الملح والفلفل.

صبي المزيج فوق الباذنجان حتى يغمر نصفه.

ضعي القدر على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان.

غطي القدر وخففي النار، واتركيه يطهى لمدة 40–50 دقيقة أو حتى ينضج الأرز والباذنجان.

يمكن وضعه في الفرن في آخر 10 دقائق لتحمير الوجه إن رغبتي بذلك.

قدمي محشي الباذنجان ساخن مع الفراخ المحمرة أو اللحم المحمر والزبادي أو سلطة خضراء.

طريقة عمل محشى الباذنجان

فوائد الباذنجان للصحة

والباذنجان من الخضروات المهمة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وقيمة غذائية عالية، ومن فوائد الباذنجان:

يحتوي الباذنجان على مضادات الأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

البوتاسيوم الموجود فيه يساهم في تنظيم ضغط الدم، ويساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحسن حركة الأمعاء وتقلل من الإمساك.

يحفز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

منخفض السعرات الحرارية وخالٍ من الدهون، مما يجعله مناسب للحمية الغذائية.

الألياف تساهم في الإحساس بالشبع لفترة أطول.

تساعد الألياف في تقليل امتصاص السكر في الدم، مما ينظم مستوياته ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وبعض الدراسات أظهرت أن مضادات الأكسدة فيه قد تحسن من استجابة الخلايا للأنسولين.

يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل "الأنثوسيانين" و"الناسونين"، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وبعض الدراسات تشير إلى دوره في تثبيط نمو خلايا سرطان الكبد.

مضادات الأكسدة الموجودة في قشرة الباذنجان تحمي خلايا الدماغ من التلف.

تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين وظائف الإدراك.

تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين وظائف الإدراك. احتواؤه على كميات جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز يساعد في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

مضادات الأكسدة تحمي خلايا البشرة من التلف وتحارب علامات الشيخوخة المبكرة.

يمكن استخدام عصير الباذنجان في أقنعة الوجه لتوحيد لون البشرة وتنقيتها.

المعادن والفيتامينات الموجودة فيه مثل الحديد وفيتامين B تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه.

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