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صحة ومرأة

طريقة عمل محشي الباذنجان لعزومة مميزة في رمضان

محشي الباذنجان
محشي الباذنجان

طريقة عمل محشي الباذنجان، محشي الباذنجان من أنواع المحاشي الشهيرة التي لها شعبية كبيرة في مصر، ويعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل محشي الباذنجان، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وفي شهر رمضان المبارك، هو طبق مميز في العزومات وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل محشي الباذنجان.

مكونات عمل محشي الباذنجان:

1 كيلو جرام باذنجان متوسط الحجم

2 كوب أرز مصري مغسول

2 حبة طماطم مفرومة

1 حبة بصل مفرومة ناعمًا

1/2 كوب بقدونس مفروم

1/2 كوب كزبرة خضراء مفرومة

1/2 كوب شبت مفروم

2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

3 أكواب مرق دجاج أو ماء ساخن

محشي الباذنجان 
محشي الباذنجان 

طريقة عمل محشي الباذنجان:

  • اغسلى الباذنجان جيدًا، ثم أزيلي الرأس العلوي.
  • استخدمى مقوار أو ملعقة صغيرة لتفريغ اللب بلطف دون ثقب القاعدة أو الجوانب.
  • انقعى الباذنجان في ماء مملح لمدة 15 دقيقة لتقليل المرارة.
  • ثم نحضر الحشو، في وعاء كبير، اخلطى الأرز مع البصل، الطماطم، البقدونس، الكزبرة، الشبت، ومعجون الطماطم.
  • اضيفي زيت الزيتون، الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة الجافة، والبهارات المشكلة، ثم اخلطى المكونات جيدًا.
  • ولحشو الباذنجان، صفِّ الباذنجان من الماء ثم احشيه بمزيج الأرز، مع ترك مسافة صغيرة في الأعلى لأن الأرز سيتمدد أثناء الطهي.
  • ضعى شرائح طماطم أو بصل في قاع قدر الطهي لمنع التصاق الباذنجان.
  • رتبى الباذنجان المحشي بشكل عمودي أو أفقي في القدر.
  • اسكبي المرق أو الماء الساخن حتى يُغطي المحشي تقريبًا.
  • ضعى طبقًا ثقيلًا فوق المحشي لمنعه من التحرك أثناء الطهي.
  • غطِّى القدر واتركيه على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان.
  • خفِّفى الحرارة واتركيه يُطهى لمدة 40-50 دقيقة حتى ينضج الأرز والباذنجان تمامًا.
  • ثم أخرجى المحشي برفق ورتبيه في طبق التقديم.
  • يُقدّم ساخنًا مع الزبادي أو السلطة حسب الرغبة.
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فوائد الباذنجان 

والباذنجان يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C، وفيتامين K، والبوتاسيوم، كما أنه مصدر جيد للألياف الغذائية، التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي، لذا يجب تناوله باستمرار.

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الباذنجان محشي الباذنجان طريقة عمل محشي الباذنجان شهر رمضان المبارك فوائد الباذنجان الشيف سارة أحمد

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