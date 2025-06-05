طريقة عمل محشي الكرنب، مقدس على عزومات إفطار يوم عرفة

يصادف اليوم صيام يوم عرفة وهو من الأيام المقدسة عند المسلمين حيث أمرنا الرسول الكريم بصيام هذا اليوم ووعد الله عباده بالمغفرة في هذا اليوم.

وفى يوم عرفة يجتمع الأهل والأصدقاء لتناول الإفطار معا، ما يدفع ربات البيوت إلى تقديم أطيب وأشهى الأكلات خاصة المحاشى والطواجن والصوانى.

وطريقة عمل محشي الكرنب، سهلة وبسيطة وهو يعتبر الأكلة الرسمية في العزومات، لذا تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره لإسعاد الصائمين.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل محشي الكرنب.

مكونات عمل محشي الكرنب:

رأس كرنب متوسطة الحجم

ماء للسلق

ملعقة كبيرة كمون حب (لتقليل الانتفاخ)

رشة ملح

خلطة الأرز (الحشوة)

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

2 حبة بصل كبيرة مفرومة ناعم

2 حبة طماطم مبشورة

نصف كوب صلصة طماطم

حزمة بقدونس مفرومة

حزمة شبت مفرومة

حزمة كزبرة خضراء مفرومة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة نعناع ناشف (اختياري)

نصف كوب زيت نباتي أو زيت زيتون

طريقة عمل محشي الكرنب

طريقة عمل محشي الكرنب:-

افصلي أوراق الكرنب بحذر واغسليها جيدا.

في قدر كبير، ضعي ماء وكمون وملح واتركيه حتى يغلي.

ضعي أوراق الكرنب واحدة تلو الأخرى في الماء المغلي لعدة دقائق حتى تطرى، ثم أخرجيها على مصفاة.

بعد أن تبرد، قومي بإزالة العروق السميكة من منتصف الورقة وقطّعيها إلى قطع مناسبة للحشو.

في وعاء كبير، اخلطي الأرز مع البصل والطماطم والصلصة وجميع الخضروات والبهارات والزيت.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

خذي قطعة من ورق الكرنب وضعي مقدارًا مناسبًا من الحشوة بداخلها، ثم لفيها بإحكام مثل السيجار، مع طي الجوانب للداخل أثناء اللف.

كرري حتى تنتهي الكمية.

في قاع القدر، ضعي شرائح بطاطس أو أوراق كرنب زائدة لحماية المحشي من الاحتراق.

رتبي لفائف المحشي فوق بعضها في القدر.

أضيفي مرق (دجاج أو لحم) أو ماء مملح حتى يغطي المحشي قليلًا.

ضعي طبق ثقيل أو غطاء صغير على المحشي ليبقى ثابتا أثناء الطهي.

اتركيه على نار عالية حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه ينضج لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

قدميه ساخنا إلى جانب الزبادي أو اللحوم حسب الرغبة.

يمكن إضافة القليل من عصير الليمون أو الخل إلى الماء أثناء الطهي لإضفاء نكهة مميزة.

يفضل ترك المحشي ليرتاح قليلا بعد الطهي ليسهل تقطيعه وتقديمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.