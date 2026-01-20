مشروب طبيعي يساعد في محاربة الالتهابات بالجسم

18 حجم الخط

الالتهابات من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، وهي رد فعل طبيعي من الجسم للدفاع عن نفسه ضد العدوى أو الإصابات، لكن استمرار الالتهابات لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشكلات صحية مزمنة مثل آلام المفاصل، واضطرابات الجهاز الهضمي، وضعف المناعة، وأمراض القلب.

لذلك يلجأ الكثيرون إلى المشروبات الطبيعية المضادة للالتهاب لما لها من فوائد فعالة وآمنة دون آثار جانبية، بعيدا عن الأدوية التى تحتوى على مواد كيميائية ومع الوقت تؤثر على الصحة العامة.

مشروب طبيعي لمحاربة الالتهابات بالجسم

وتقدم الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، مشروب الكركم والزنجبيل مع الليمون والعسل.

مكونات المشروب:

ملعقة صغيرة كركم مطحون أو قطعة كركم طازج

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور أو مطحون

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة عسل نحل طبيعي

كوب ماء دافئ

رشة فلفل أسود اختيارية لكنها مهمة

طريقة التحضير:

يغلى الماء ثم يترك ليصبح دافئ.

يضاف الكركم والزنجبيل ويقلب جيدًا.

تضاف رشة الفلفل الأسود لزيادة امتصاص الكركمين.

يضاف عصير الليمون والعسل في النهاية.

يشرب المشروب دافئ، ويفضل على الريق أو قبل النوم.

هذا المشروب يعمل على تقليل الالتهابات بالجسم.

دعم صحة المفاصل والعظام.

تقوية المناعة.

تحسين الهضم.

المساعدة في طرد السموم.

تقليل الشعور بالتعب والإجهاد

أفضل وقت لتناول المشروب، على الريق صباحا للحصول على أقصى فائدة

أو قبل النوم لتهدئة الجسم وتقليل الالتهابات الليلية.

يفضل الانتظام على المشروب 3 إلى 5 مرات أسبوعيا.

ينصح مرضى الضغط أو من يتناولون أدوية مميعة للدم باستشارة الطبيب.

يفضل استخدام مكونات طازجة للحصول على أفضل النتائج.

