الزمالك يواصل تدريباته بالكلية الحربية استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

مران الزمالك
مران الزمالك
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ماذا حدث في مران الزمالك؟

وبدأ المران بفقرة بدنية  تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وخضع عمر جابر لاعب الزمالك لجلسة علاجية على هامش على هامش المران بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، والتي تعرض لها خلال مباراة زد في بطولة كأس عاصمة مصر.

كما أدى كل من عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" رباعي الفريق تدريبات تأهيلية  على هامش المران.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين يشكو نبيل عماد دونجا من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما يعاني أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة، ويشكو أحمد عبد الرحيم "إيشو" من إصابة بشد في العضلة الضامة.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الجوانب الخططية خلال مران اليوم، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات خلال المران، لخوض بعض الجوانب الفنية، وحرص معتمد جمال، ومساعده إبراهيم صلاح على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري  في الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3-كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

الزمالك يفوز على المصري في كأس عاصمة مصر في بروفة الكونفدرالية 

وكان فريق الزمالك، قد حقق الفوز على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر 

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

