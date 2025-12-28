الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأزمة تشتغل، ثنائي منتخب الكرة الطائرة يلجآن للاتحاد الدولي

الكرة الطائرة، كشف مصدر مقرب من الثنائي أحمد صلاح وأحمد سعيد، لاعبي منتخب مصر الأول للكرة الطائرة وفريق السويحلي الليبي، عن اتجاههما لتصعيد أزمتهما الأخيرة مع النادي الليبي، على خلفية تصرفات الحارث المجعوك، المشرف على الكرة الطائرة بالنادي، والذي افتعل أزمة مع الثنائي المصري خلال مشاركتهما في مباراة ودية، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في البرازيل.

وأوضح المصدر أن ثنائي المنتخب الوطني استقر على تصعيد الأزمة رسميًّا، ومخاطبة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، من أجل الحفاظ على كامل حقوقهما المادية والأدبية، في ظل ما تعرضا له من تجاوزات غير مقبولة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خروج المشرف على الكرة الطائرة بالنادي الليبي عن النص، أمام مرأى ومسمع من جميع اللاعبين، في بداية الأمر مع اللاعب أحمد سعيد، الأمر الذي أثار غضب زميله وقائد الفريق أحمد صلاح، الذي تدخل لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء، مطالبًا المشرف بالهدوء والتعامل باحترافية أكبر، خاصة أن أحمد سعيد لم يصدر عنه أي تصرف خاطئ يبرر رد الفعل  من جانب الحارث المجعوك.

أحمد سعيد وأحمد صلاح، فيتو
ومن المقرر أن يتقدم الثنائي أحمد صلاح وأحمد سعيد بمذكرة رسمية إلى الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، من أجل التدخل والتصعيد إلى الاتحاد الدولي، في ظل التزام اللاعبين بالصمت وضبط النفس.

ويملك ثنائي منتخب مصر للكرة الطائرة سجلًا حافلًا بالإنجازات والبطولات، سواء خلال مسيرتهما مع النادي الأهلي أو مع المنتخب الوطني، إلى جانب دورهما البارز في قيادة فريق السويحلي الليبي بنجاح، والمساهمة في تتويجه بلقب البطولة الإفريقية للأندية، ومن ثم قيادته للتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في البرازيل، بفضل خبراتهما وكفاءتهما الفنية العالية.

الكرة الطائرة أحمد صلاح أحمد سعيد منتخب مصر ثنائي المنتخب الوطني

