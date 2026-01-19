محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية (صور)

18 حجم الخط

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة تفقدية داخل المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، وذلك للتأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

تفقد محافظ الدقهلية أقسام المعرض المختلفة، واطلع على أسعار وجودة السلع المعروضة من اللحوم والخضروات والفاكهة، إلى جانب البيض والزيوت والسكر والأرز، مشيدًا بنسبة التخفيضات التي يقدمها المعرض والتي تصل في بعض المنتجات لأكثر من 20% مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمساعدة في ضبط الأسعار.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار متابعة توفير الخضروات والفاكهة الطازجة بشكل يومي، مع الالتزام الكامل بالأسعار المخفضة والجودة العالية، كما شدد على الالتزام التام باشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل المعرض، مع التأكد من توافر طفايات الحريق ومستلزمات الأمن والسلامة بصورة دائمة، والاستعداد الكامل لمواجهة أي طوارئ حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين.

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين داخل المعرض، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على التوسع في إقامة المعارض الدائمة والمنافذ التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، دعمًا للمواطنين وتخفيفًا عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية المتابعة اليومية المستمرة من قبل الأستاذ محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع علي حسن وكيل وزارة التموين، وبإشراف مباشر على المعرض من قبل محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لضمان توافر الخضروات والفاكهة الطازجة، ومتابعة التزام العارضين بجودة السلع المعروضة والأسعار المقررة.

