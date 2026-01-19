وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقدان مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي بجمصة (صور)

18 حجم الخط

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي بجمصة، لمتابعة سير العمل، يرافقهما فى الجولة مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عقب جولتهما بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية، إلى شرح عن مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة بطاقة 15000 متر مكعب / يوم، والتي يجري تنفيذها علـى قطعـة أرض بمساحة حـوالي 14,800 م2 تعادل (3.5 فدان).

الالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المشروع

ووجه وزير الإسكان بالالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المشروع، والالتزام بالمواصفات الموضوعة لتنفيذ الأعمال، والمتابعة الدورية لكافة مراحل المشروع للانتهاء من تنفيذه فى التوقيتات المحددة.

وأكد محافظ الدقهلية على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات الخدمية التي تخدم مدينة جمصه والمنطقة الصناعية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتذليل كافة العقبات.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تفقد محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة سير العمل بها، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة

واستمع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية، إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمحطة بطاقة إجمالية 160 ألف م3/يوم، ومرحلتها الأولى بطاقة 40 ألف م3/يوم على مساحة 22 فدانا، والإجراءات المتخذة لانتظام خدمة مياه الشرب، ومنها البدء في تنفيذ مشروع مد مأخذ محطة التحلية 1كم إضافي بالبحر مما سيقلل من تأثر جودة المياه الداخلة للمحطة بالنوات المثيلة مستقبلًا، كما يجري التجهيز لتنفيذ مجموعة آبار شاطئية لتوفر مصدر بديل للمياه الخام في حالات الطوارئ.

وزير الإسكان والمحافظ يتفقدان مبنى الفلاتر بالمحطة

وخلال الجولة، وجه الوزير بالحفاظ على جودة المياه، حيث تفقد وزير الإسكان والمحافظ مبنى الفلاتر بالمحطة وتم ملء كوب من الماء المنتجة للتأكد من نقائها وعدم احتوائها على أية شوائب.

ووجه المهندس شريف الشربيني بالتنسيق الدائم والمستمر بين كافة الجهات المعنية بسير العمل بالمحطة واستمرار الحفاظ على جودة المياه وتقديم أفضل للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.