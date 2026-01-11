محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة

18 حجم الخط

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية ليلية داخل المعرض الدائم للسلع الغذائية المقام بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

تفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة، واطلع على أسعار وجودة السلع المعروضة من اللحوم والخضروات والفاكهة، إلى جانب البيض والزيوت والسكر والأرز، مشيدًا بنسبة التخفيضات التي تصل في بعض المنتجات لأكثر من 20% مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسعار، مؤكدا على استمرار متابعة توفير الخضروات والفاكهة والالتزام بالأسعار المخفضة والجودة العالية.

الالتزام الكامل باشتراطات السلامة

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل المعرض، مع التأكد على توافر طفايات الحريق ومستلزمات الأمن والسلامة، والاستعداد الفوري لمواجهة أي طوارئ حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين.

توافر الخضروات والفاكهة الطازجة بشكل يومي

وأكد اللواء طارق مرزوق على أهمية استمرار المتابعة اليومية من قبل نانسي عبد القادر من إدارة المتابعة بالمحافظة، وذلك بحضور محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لتوافر الخضروات والفاكهة الطازجة بشكل يومي، موجهًا بضرورة التزام العارضين بجودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة.

وفي ختام جولته، التقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، مؤكدًا لهم أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، ودعم المبادرات التي تخدم المواطن وتخفف من الأعباء المعيشية.

