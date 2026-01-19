الإثنين 19 يناير 2026
اقتصاد

أسعار شنط رمضان 2026 في السلاسل التجارية

شنط رمضان 2026
ننشر أسعار شنط رمضان 2026 ومحتوياتها فى السلاسل التجارية المختلفة والتى يكثر الإقبال عليها فى تلك الفترة استعدادا لشهر رمضان المبارك. 

أولا: شنط رمضان بسعر 180 جنيها 

تحتوى على الآتي:كيس سكر ،  كيس أرز ، زجاجة زيت 650 مل، 1 سمنة ظرف، 2كيس مكرونة 350 جراما، برطمان صلصة 300جم، 1كيس ملح، 1 كيس بلح 500 جم

 

ثانيا: شنط رمضان بسعر 385 جنيها

كيس سكر 1 كجم

كيس أرز 1 كجم

زجاجة زيت 650 مل 

1 سمنة ظرف 300 جم

1كيس مكرونة 1 كجم

ظرف صلصة 300جم 

1كيس ملح

1 كيس بلح 1 كجم

1 شاى 100 جم

جوز هند 250 جم

1 لفة قمر الدين 

1 فول 400 جم 

1 بلوبيف

 

الشراء مع بداية طرح الياميش والبلح

أكد حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أنه بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، فإن أفضل وقت لتجهيز شنط وكرتونات رمضان للموزعين هو الآن، مع إمكانية اختيار الكميات من كل صنف وتعبئتها في أكياس للتوزيع، بدل الاعتماد على الشراء الجاهز، لضمان توفير أفضل وتحكم في الأسعار.

وأوضح المنوفى أنه ينصح المواطنين بالشراء مع بداية طرح الياميش والبلح، لأن الشراء التدريجي يقلل من التكالب على المنتجات في الأيام الأخيرة قبل رمضان، ويمنع ارتفاع الأسعار النهائية.

الجريدة الرسمية