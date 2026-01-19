رئيس مياه الغربية يتفقد محطات المحلة الكبرى ويوجه برفع كفاءة التشغيل لتعزيز إمدادات المياه

18 حجم الخط

أجرى اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية جولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع الكفاءة بمحطات مياه الشرب بمدينة المحلة الكبرى.

وتفقد رئيس مياه الغربية أعمال رفع الكفاءة بمحطة مياه عمر بن الخطاب “المرشحة الصغرى” النقالى بطاقة إنتاجية تبلغ 11 ألف متر مكعب يوميا والتى تستهدف زيادة كميات المياه المنتجة وضخها لمدينة المحلة الكبرى بما يسهم فى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وتحسين الضغوط بالشبكة.

وخلال جولته شدد اللواء محمد عبدالفتاح على الشركة المنفذة بضرورة الإسراع فى تنفيذ الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة مؤكدًا أهمية تسليم عدد وحدتين على الأقل قبل حلول شهر رمضان الكريم، لضمان استقرار الخدمة وتوفير المياه بالكميات المناسبة خلال الفترة القادمة.

كما شملت الجولة تفقد محطة مياه المشتل "المرشحة الصغرى" المطورة والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 35 ألف متر مكعب يوميا حيث تابع معدلات التشغيل وكفاءة الوحدات بعد أعمال التطوير مؤكدا أهمية الصيانة الدورية والالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان استمرارية الخدمات.

وتفقد رئيس الشركة محطة رفع صرف صحي أبو شاهين بمدينة المحلة الكبرى بطاقة 48600 متر مكعب يوميا لمتابعة سير العمل والاطمئنان على كفاءة التشغيل وتعد المحطة من المحطات الحيوية بالمدينة لما لها من دور مهم في خدمة عدد كبير من المناطق والحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي.

وأكد رئيس مياه الغربية أن هذه المشروعات تأتى ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة محطات المياه وزيادة الطاقات الإنتاجية بمدينة المحلة الكبرى تنفيذا لتوجيهات الدولة بتحسين البنية التحتية وتحقيق رضا المواطنين عن خدمات مياه الشرب.

