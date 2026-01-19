الإثنين 19 يناير 2026
محافظات

بعد افتتاحها تجريبيا، تعرف على أسعار الأشعة والتحاليل والكشف بمستشفى طوخ المركزي

مستشفي طوخ المركزي،
مستشفي طوخ المركزي، فيتو
أعلنت مستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور خالد شومان، مواعيد العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى طوخ المركزي وأسعار تذاكر الكشف بالعيادات الخارجية. 

وقالت إن التذكرة بعشر جنيهات فقط لجميع التخصصات، وتعمل من الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءً.  

وكيل الصحة بالقليوبية بعد افتتاح مستشفى طوخ: التذكرة ب 10 جنيهات والعلاج مجاني (فيديو)

 أسعار الأشعة والتحاليل والكشف بمستشفى طوخ المركزي  

أكد مدير مستشفى طوخ المركزي أن تذكرة العلاج كشف أخصائي 25 جنيها، والكشف لدى الاستشاري 40 جنيها، وأسعار التحاليل صورة دم كاملة CBC سعره 55 جنيها، سرعة ترسيب ESR سعره 25  جنيها، سكر عشوائي 20 جنيها، تحليل بول كامل 20 جنيها، فصيلة دم 20 جنيها. 

وفي إطار خطة التشغيل المرحلي، أوضح محافظ القليوبية أن المستشفى سيعمل بكامل طاقته تدريجيًا، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى التي تشمل العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي، على أن يتم تفعيل باقي الأقسام تباعًا خلال شهر واحد للوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة.   

وشدد محافظ القليوبية على أهمية حسن معاملة المرضى وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، كما تفقد معمل التحاليل الطبية واطلع على أحدث الأجهزة المستخدمة بما يضمن دقة التشخيص وسرعة صدور النتائج.

واضاف المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية  قسم العمليات والمناظير، الذي جُهز بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، إلى جانب أجهزة قسطرة القلب متعددة الأغراض، حيث وجّه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية مع الشركات المسؤولة عن الصيانة لضمان كفاءة الأجهزة واستدامة عملها.   

