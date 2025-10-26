وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفى طوخ

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بـالقليوبية، جولة تفقدية شملت مستشفى حميات طوخ ومستشفى طوخ المركزي الجديد، لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالتشغيل الكامل للمستشفى الجديد.

صحة القليوبية تتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفى طوخ

وخلال تفقده مستشفى الحميات، تابع "الشلقاني" أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، ووجّه بضرورة الاستغلال الأمثل لأسِرّة العناية المركزة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب انتظام تواجد الأطقم الطبية داخل المستشفى لضمان تقديم الخدمة على مدار الساعة.



كما تفقد وكيل وزارة الصحة بـالقليوبية الأعمال الجارية بمستشفى طوخ المركزي الجديد، لمراجعة الجدول الزمني للتسليم والتشغيل، والتأكد من جاهزية الأقسام المختلفة لتقديم خدمات طبية متكاملة تواكب التطوير الجاري بالقطاع الصحي.



وشملت الجولة كذلك تفقد غرفة معالجة المياه الخاصة بالغسيل الكلوي، وأقسام الأشعة والاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، لمتابعة جاهزيتها الفنية ومدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ولاء عبد المقصود، مدير إدارة المتابعة، حيث ناقشا سبل رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبتكليف من المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل داخل المستشفيات، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.