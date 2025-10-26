الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفى طوخ

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتابع افتتاح مستشفى طوخ، فيتو

 أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بـالقليوبية، جولة تفقدية شملت مستشفى حميات طوخ ومستشفى طوخ المركزي الجديد، لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالتشغيل الكامل للمستشفى الجديد.

انطلاق القافلة الدعوية لواعظات أوقاف القليوبية

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

صحة القليوبية تتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفى طوخ 

 وخلال تفقده مستشفى الحميات، تابع "الشلقاني" أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، ووجّه بضرورة الاستغلال الأمثل لأسِرّة العناية المركزة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب انتظام تواجد الأطقم الطبية داخل المستشفى لضمان تقديم الخدمة على مدار الساعة.


كما تفقد وكيل وزارة الصحة بـالقليوبية الأعمال الجارية بمستشفى طوخ المركزي الجديد، لمراجعة الجدول الزمني للتسليم والتشغيل، والتأكد من جاهزية الأقسام المختلفة لتقديم خدمات طبية متكاملة تواكب التطوير الجاري بالقطاع الصحي.


وشملت الجولة كذلك تفقد غرفة معالجة المياه الخاصة بالغسيل الكلوي، وأقسام الأشعة والاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، لمتابعة جاهزيتها الفنية ومدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.
ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ولاء عبد المقصود، مدير إدارة المتابعة، حيث ناقشا سبل رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.


وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبتكليف من المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل داخل المستشفيات، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور اسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

مواد متعلقة

انطلاق القافلة الدعوية لواعظات أوقاف القليوبية

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

ضبط طن أسماك ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

الأكثر قراءة

كريم إبراهيم يكتب.. من يحمي "باربيتو" في اتحاد كرة اليد

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

"ڤاليو" و"أمازون مصر" توقعان اتفاقية تجارية تستهدف تقديم حلول تمويلية

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بالتحقيق في أحداث قرية الجلف بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

من الكتاب والسنة، أدعية الصباح التي يمكن ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية