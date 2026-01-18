إزالة 45 حالة إشغال طريق خلال حملة بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

شنت الوحدة المحلية لحي ثالث في مدينة الإسماعيلية، برئاسة اللواء إبراهيم أنور خضر رئيس الحي، حملة مكبرة لرفع الإشغالات من حرم الطريق، استهدفت الشارع التجاري بنطاق الحي.

الإدارات المشاركة في الحملة

وشارك في الحملة كل من قسم المرافق، وقسم شرطة ثالث، وقسم التراخيص والإشغالات، ووكيل قسم المحال التجارية.

جانب من حملة الازالات، فيتو

جانب من حملة الازالات، فيتو

جانب من حملة الازالات، فيتو

نتائج حملة الإشغالات

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 20 إشغالًا متنوعًا، ورفع 25 إشغالًا آخر، إلى جانب مراجعة تراخيص المحال التجارية وتوفيق أوضاعها وفق منظومة التراخيص الجديدة.

جانب من حملة الازالات، فيتو

جانب من حملة الازالات، فيتو

إنذار عدد من الكافيتريات

كما تم إنذار 7 كافيتريات لإزالة الإشغالات غير المرخصة بشكل نهائي، والالتزام بالمساحات المقررة قانونًا، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

يأتي ذلك في إطار استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بجميع شوارع المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لتحقيق الانضباط، وعدم السماح بأي تعديات تعوق حركة المرور والمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتعامل الفوري معها طبقًا للقانون، وفرض الانضباط بالشارع الإسماعيلي.

