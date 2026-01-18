الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 45 حالة إشغال طريق خلال حملة بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة وإزالة
جانب من الحملة وإزالة الإشغالات، فيتو
18 حجم الخط

شنت الوحدة المحلية لحي ثالث في مدينة الإسماعيلية، برئاسة اللواء إبراهيم أنور خضر رئيس الحي، حملة مكبرة لرفع الإشغالات من حرم الطريق، استهدفت الشارع التجاري بنطاق الحي.

إزالة 23 تعدّيا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية(صور)

ضبط أكبر مصنع حشيش بمشتملاته في القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإدارات المشاركة في الحملة 

وشارك في الحملة كل من قسم المرافق، وقسم شرطة ثالث، وقسم التراخيص والإشغالات، ووكيل قسم المحال التجارية

جانب من حملة الازالات، فيتو
جانب من حملة الازالات، فيتو
جانب من حملة الازالات، فيتو
جانب من حملة الازالات، فيتو
جانب من حملة الازالات، فيتو
جانب من حملة الازالات، فيتو

نتائج حملة الإشغالات 

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 20 إشغالًا متنوعًا، ورفع 25 إشغالًا آخر، إلى جانب مراجعة تراخيص المحال التجارية وتوفيق أوضاعها وفق منظومة التراخيص الجديدة.

 

جانب من حملة الازالات، فيتو
جانب من حملة الازالات، فيتو
جانب من حملة الازالات، فيتو
جانب من حملة الازالات، فيتو

إنذار عدد من الكافيتريات 

كما تم إنذار 7 كافيتريات لإزالة الإشغالات غير المرخصة بشكل نهائي، والالتزام بالمساحات المقررة قانونًا، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

يأتي ذلك في إطار استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بجميع شوارع المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لتحقيق الانضباط، وعدم السماح بأي تعديات تعوق حركة المرور والمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتعامل الفوري معها طبقًا للقانون، وفرض الانضباط بالشارع الإسماعيلي. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية الاشغالات التعديات محافظ الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية حي ثالث الاسماعيلية

مواد متعلقة

إزالة 23 تعدّيا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية(صور)

ضبط أكبر مصنع حشيش بمشتملاته في القنطرة غرب بالإسماعيلية

التحفظ على نصف طن زُبْد مجهول المصدر خلال حملة تموينية بالإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد زراعات الفراولة بالقنطرة غرب ويشيد بالمحصول (صور)
ads

الأكثر قراءة

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

نتيجة مباراة المغرب والسنغال بعد مرور 65 دقيقة (صور)

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

المغرب والسنغال يبحثان عن هدف التقدم بعد مرور نصف ساعة (صور)

المغرب والسنغال يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير (صور)

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يوضح الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن "اللبن"

منها قطع الأرحام، أسباب تحرمك من الأجر في شهر شعبان

متى يكون تعدد الزوجات مباحًا شرعًا؟ أزهري يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية