وصفة طبيعية لتقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه

تقوية بصيلات الشعر من الأمور المهمة التى تعمل على منع تساقط الشعر وزيادة طوله وكثافته، لذا تحرص الفتيات على تقوية بصيلات الشعر.

وتعد الوصفات الطبيعية من أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته بفضل خصائص الزيوت المغذية.

وصفة طبيعية لتقوية بصيلات الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتقوية بصيلات الشعر.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت الخروع

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

5 قطرات من زيت إكليل الجبل

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، امزجي الزيوت جيدا حتى تتجانس.

سخني الخليط قليلا على حمام ماء دافئ لتحفيز امتصاص فروة الرأس للزيوت.

قسمي شعرك إلى خصلات وابدئي بتدليك فروة الرأس بالخليط بحركات دائرية لمدة 10 دقائق.

وزعي المتبقي من الزيت على طول الشعر حتى الأطراف.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة إلى ساعتين يمكن تركه طوال الليل للحصول على نتيجة أفضل.

اغسلي شعرك جيدا بالشامبو والماء الفاتر.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيا لمدة شهرين على الأقل.

تناولي أطعمة غنية بالبروتين والحديد وفيتامين E لدعم صحة الشعر.

قللي استخدام أدوات التصفيف الحرارية التي تضعف البصيلات.

وصفة طبيعية لتقوية بصيلات الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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