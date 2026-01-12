بدون زيوت ثقيلة، روتين بسيط لحماية الشعر من الجفاف

18 حجم الخط

روتين بسيط لحماية الشعر من الجفاف، تعاني الكثير من النساء من جفاف الشعر، خاصة في فترات الشتاء أو مع الضغوط اليومية، الدراسة، العمل، واستخدام أدوات التصفيف الحرارية.





ورغم أن الزيوت الطبيعية تُعد حلًا شائعًا، فإن بعض النساء يشتكين من ثِقلها على الشعر، أو من زيادة التساقط أو المظهر الدهني غير المرغوب فيه، خصوصًا لصاحبات الشعر الخفيف أو الدهني أو المختلط.



لذلك، أصبح البحث عن روتين بسيط وفعّال لحماية الشعر من الجفاف دون الاعتماد على الزيوت الثقيلة ضرورة حقيقية.



روتين عملي لترطيب ومرونة الشعر



في هذا التقرير، نستعرض روتينًا عمليًا ومتوازنًا يحافظ على ترطيب الشعر ومرونته ولمعانه، باستخدام خطوات خفيفة تعتمد على الترطيب الذكي، التغذية الداخلية، والعناية الصحيحة، دون إثقال الشعر، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



أولًا: اختيار الشامبو المناسب أساس الحماية من الجفاف



الخطوة الأولى في أي روتين صحي للشعر تبدأ من الشامبو. كثير من حالات الجفاف لا تنتج عن قلة الترطيب، بل عن استخدام شامبو قاسٍ يحتوي على الكبريتات القوية (SLS، SLES) التي تُجرد الشعر من زيوته الطبيعية.

يفضّل اختيار شامبو:

خالٍ من السلفات القاسية

يحتوي على مكونات مرطبة خفيفة مثل الألوفيرا، الجلسرين النباتي، أو البانثينول

مناسب لنوع الشعر (جاف، عادي، مختلط).

كما يُنصح بعدم غسل الشعر يوميًا، والاكتفاء بـ 2–3 مرات أسبوعيًا، لأن الغسل المفرط يُفقد الشعر رطوبته الطبيعية ويزيد الجفاف.



ثانيًا: البلسم الخفيف بديل الزيوت الثقيلة

البلسم خطوة لا غنى عنها، خاصة لمن تتجنب الزيوت. البلسم الجيد يعمل على:

غلق قشور الشعر

تقليل الهيشان

تسهيل التمشيط

الاحتفاظ بالرطوبة داخل الشعرة

اختاري بلسمًا خفيف القوام، وخاليًا من السيليكونات الثقيلة، ويُستخدم فقط على الأطراف وليس فروة الرأس. يمكن تركه من 2 إلى 5 دقائق ثم شطفه جيدًا بماء فاتر، مع تجنب الماء الساخن الذي يسبب الجفاف.



ثالثًا: الترطيب بالماء… الخطوة المنسية

الشعر الجاف غالبًا ما يكون شعرًا عطشانًا، وليس محتاجًا للزيت. لذلك، الترطيب بالماء خطوة أساسية ومهملة.

يمكن استخدام:

بخاخ ماء عادي

أو ماء ممزوج بملعقة صغيرة من جل الألوفيرا الطبيعي

يُرش على الشعر قبل التصفيف، أو عند الشعور بالجفاف خلال اليوم، خاصة للأطراف. هذه الخطوة تُعيد المرونة للشعر وتقلل التقصف دون أي ثِقل.



رابعًا: كريمات الترطيب الخفيفة (Leave-in)

بدلًا من الزيوت الثقيلة، يُفضَّل استخدام كريمات تصفيف خفيفة أو ليف إن كريم، بشرط:

أن تكون مخصصة للترطيب وليس للتصفيف القاسي

خالية من الكحول المجفف

تحتوي على مكونات مثل زبدة الشيا الخفيفة، الألوفيرا، البروتينات النباتية، أو السيراميد

تُستخدم كمية صغيرة جدًا على الشعر الرطب، مع التركيز على الأطراف، لتمنح الشعر نعومة وحماية من الجفاف طوال اليوم دون مظهر دهني.

نصائح للعناية بالشعر



خامسًا: تجفيف الشعر بطريقة صحية

طريقة التجفيف تلعب دورًا كبيرًا في حماية الشعر من الجفاف:

يُفضّل تجفيف الشعر بالهواء الطبيعي

عند استخدام المنشفة، يُنصح باستخدام منشفة قطنية ناعمة أو تيشيرت قطني بدل الفوطة الخشنة

عدم فرك الشعر بقوة، بل الضغط الخفيف لإزالة الماء

أما أدوات الحرارة، فيجب تقليل استخدامها قدر الإمكان، وإن لزم الأمر، يُستعمل واقٍ حراري خفيف وغير زيتي.



سادسًا: ماسكات ترطيب خفيفة بدون زيوت

يمكن تعويض الزيوت الثقيلة بماسكات طبيعية خفيفة تُستخدم مرة أسبوعيًا، مثل:

ماسك الزبادي والعسل

ماسك جل الألوفيرا مع ماء الورد

ماسك النشا والحليب

هذه الماسكات تُرطب الشعر بعمق، وتُحسن مرونته ولمعانه دون إثقاله، خاصة عند غسلها جيدًا بعد الاستخدام.



سابعًا: التغذية وشرب الماء… ترطيب من الداخل

لا يكتمل أي روتين خارجي دون الاهتمام بالداخل. جفاف الشعر قد يكون انعكاسًا لنقص:

شرب الماء

البروتين

الفيتامينات مثل فيتامين B، E، والحديد

الحرص على تناول الخضروات الورقية، الفواكه، المكسرات، والبروتينات الصحية، مع شرب كمية كافية من الماء يوميًا، ينعكس مباشرة على صحة الشعر.



ثامنًا: تمشيط الشعر بحكمة

تمشيط الشعر الجاف بعنف يزيد التقصف. يُنصح بـ:

استخدام مشط واسع الأسنان

تمشيط الشعر وهو رطب قليلًا وليس مبللًا جدًا

البدء من الأطراف ثم الاتجاه للأعلى

هذه العادة البسيطة تحمي الشعر من التكسر وتقلل الجفاف بمرور الوقت.



حماية الشعر من الجفاف لا تتطلب بالضرورة استخدام زيوت ثقيلة أو وصفات معقدة. السر يكمن في روتين بسيط، ذكي، ومتوازن يعتمد على الترطيب الخفيف، العناية الصحيحة، وتجنب العادات الخاطئة. ومع الالتزام بهذا الروتين، يمكن التمتع بشعر صحي، ناعم، ومرن دون ثِقل أو مظهر دهني، مهما كان نوع الشعر.

