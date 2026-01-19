الإثنين 19 يناير 2026
صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لأدوية الحساسية وتؤكد توافرها

مرضى الحساسية، فيتو
مرضى الحساسية، فيتو
أكدت هيئة الدواء المصرية أنه في موسم الشتاء تظهر أعراض الحساسية بشكل مفاجئ لدى عدد كبير من المواطنين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإقبال على أدوية الحساسية باعتبارها من المستحضرات الدوائية الأساسية في هذه الفترات.

تلبية احتياجات المرضى وعدم حدوث أي نقص


وأوضحت هيئة الدواء أن مستحضرات هذه المجموعة العلاجية متوفرة حاليا بالصيدليات، بما يضمن تلبية احتياجات المرضى وعدم حدوث أي نقص.


وشددت هيئة الدواء على أهمية الالتزام بتعليمات الطبيب أو الصيدلي عند استخدام أدوية الحساسية، محذرة من تناولها بشكل عشوائي لما قد يسببه ذلك من آثار جانبية غير مرغوب فيها.


كما دعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى التوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو قسم طوارئ في حال ظهور أعراض خطيرة، مثل:
ضيق التنفس
تورم الوجه أو الشفاه
صفير في الصدر أثناء التنفس
وذلك حفاظًا على سلامتهم الصحية.
 

 ما هي أدوية الحساسية؟
 

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن أدوية الحساسية تستخدم لتخفيف أعراض الحساسية الناتجة عن تفاعل الجهاز المناعي مع مواد غير ضارة مثل: الغبار، حبوب اللقاح، وبر الحيوانات، بعض الأطعمة أو الأدوية.


أعراض الحساسية 

وتشمل  أعراض الحساسية:
العطس وسيلان الأنف
حكة في العين أو الأنف
احمرار ودموع العين
طفح جلدي أو حكة
كحة أو صفير في الصدر
ضيق في التنفس (في الحالات الشديدة)
 

أشارت هيئة الدواء  إلى أن أنواع أدوية الحساسية تتضمن:
1- مضادات الهيستامين
تخفف العطس، الحكة، سيلان الأنف

2- بخاخات الأنف
تستخدم لعلاج انسداد الأنف والرشح
مثل:
بخاخات الكورتيزون
بخاخات مضادات الهيستامين
3- مزيلات الاحتقان تقلل انسداد الأنف
ولا تستخدم لفترات طويلة لأنها قد تسبب احتقان.

هيئة الدواء تحسم الأمر: لا رسوم أو تراخيص على نشاط التركيبات الصيدلية

الحق في الدواء: قرار التركيبات الدوائية خطوة مهمة لتعزيز حق المواطن في العلاج


4- الكورتيزون
يستخدم في الحالات الشديدة (حبوب، حقن، بخاخ)

5- موسعات الشعب الهوائية
لمن يعانون من حساسية الصدر أو الربو.

