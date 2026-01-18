الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

بعد ترند سكب المياه الساخنة على اليدين، نصائح للتعامل مع حرق المياه المغلية

المياه الساخنة على
المياه الساخنة على اليد
18 حجم الخط

حذرت نقابة الأطباء المصرية، من الانتشار المتزايد لمحتوى خطير على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن دعوات أو تحديات تشجع على سكب المياه الساخنة أو المغلية على اليدين أو أجزاء من الجسم، بزعم اختبار قوة التحمل أو الشجاعة، وهو سلوك شديد الخطورة ويمثل تهديدا مباشرا للصحة والحياة، خاصة بين الأطفال والمراهقين والشباب.

وفي إطار مسؤوليتها المهنية والمجتمعية في حماية صحة المواطنين، فإن نقابة الأطباء توضح خطورة الحروق الناتجة عن السوائل الساخنة كالتالي:

1. الحروق الناتجة عن المياه الساخنة أو المغلية تُعد من أخطر أنواع الحروق، وقد تكون أشد تدميرا للأنسجة من بعض الحروق الأخرى.

2. قد تؤدي هذه الحروق إلى تلف عميق في الجلد والأعصاب والأوعية الدموية.

3. قد تؤدي هذه الحروق إلى تشوهات دائمة وفقدان الإحساس أو الحركة.

4. قد تؤدي إلى التهابات حادة وتسمم دموي عند عدم العلاج السريع خاصة في وجود بعض الأمراض المزمنه بالإضافة إلى مضاعفات أخرى خطيرة.

أكدت  نقابة الأطباء أن القدرة على تحمل الألم ليست دليلا على القوة أو الشجاعة، بل إن تعمد إيذاء النفس سلوك غير سوي ولا يمت بأي صلة للصحة الجسدية أو النفسية.

كما أن بعض الحالات الصحية (مرضى السكر، ضعف المناعة، الأمراض الجلدية) تجعل المصابين أكثر عرضة لمضاعفات شديدة حتى مع حروق تبدو بسيطة.

نصائح للتعامل مع حرق المياه الساخنة 

أشارت أنه  حال التعرض لحرق بمياه ساخنة يجب اتباع النصائح الآتية:

١- يجب التوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو وحدة طوارئ.
٢- عدم استخدام وصفات شعبية أو مواد غير طبية على مكان الحرق.
٣- سرعة التدخل الطبي عامل حاسم في تقليل المضاعفات.

ناشدت نقابة الأطباء أولياء الأمور بضرورة متابعة ما يشاهده الأبناء، وفتح حوار توعوي معهم حول مخاطر هذه التحديات.

كما دعت نقابة الأطباء صناع المحتوى ومنصات التواصل الاجتماعي إلى عدم الترويج أو إعادة نشر مثل هذه المقاطع، والإبلاغ عن المحتوى الضار وحذفه، حماية للصحة العامة.

هيئة الدواء تحدد قواعد واشتراطات تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر مضاد حيوي TAVANIC

أكدت نقابة الأطباء أن صحة الإنسان ليست مجالا للتجارب أو الاستعراض، والألم ليس لعبة، والحروق ليست تحديا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأطفال والمراهقين السوائل الساخنة أنواع الحروق المياه الساخنة شديد الخطورة نقابة الأطباء ترند سكب المياه الساخنة على اليدين

مواد متعلقة

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر مضاد حيوي TAVANIC

الرعاية الصحية: توفير الأدوية وتسليم نظارات طبية مجانية وفحص شامل للعيون بالسويس

الصحة تعلن موعد إطلاق المنصة التعليمية الإلكترونية للتدريب على منع ومكافحة العدوى

الصحة: وفد مصري يزور مستشفيات تركيا للاطلاع على أحدث تجارب تشغيل المدن الطبية المتكاملة

هيئة الدواء تحذر من تداول مستحضر مجهول المصدر لعلاج اضطرابات القلق والاكتئاب

الصحة تعلن إدخال تخصصات جديدة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

الصحة: إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 30.8 مليار جنيه

معهد التغذية: الأنيميا لها أنواع متعددة تختلف في الأسباب والعلاج
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

السكة الحديد: اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء حجز تذاكر القطارات عبر "فوري"

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون تعدد الزوجات مباحًا شرعًا؟ أزهري يوضح

مفتي الجمهورية يوضح حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك

أزهري: حرمان الورثة من الميراث باطل شرعا ويغلق أبواب الجنة

المزيد
الجريدة الرسمية