الأهلي ينهي صفقة ضم لاعب المصري في الميركاتو الشتوي

أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن النادي الأهلي، أنهى كل التفاصيل الخاصة بصفقة ضم ظهير النادي المصري أحمد عيد، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

أوضح إبراهيم عبد الجواد عبر برنامجه “ملعب أون” على شاشة أون سبورت، أن الأهلي أنهى الإتفاق كاملا على بنود الصفقة سواء مع اللاعب نفسه أو مع مسئولي النادي المصري

أشار عبد الجواد أن الصفقة ستكون تبادلية بإنتقال مدافع الأهلي مصطفى العش بشكل نهائي لصفوف المصري البورسعيدي، إلى جانب تفعيل بند شراء عمر الساعي لاعب الفريق الأحمر المعار حاليًّا لصفوف المصري، وانتقال اللاعب نهائيا لفريق المدينة الحرة.

أفشة إلى الاتحاد السكندرى

أعلن النادي الأهلي انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.

شارك أفشة في مران الفريق الذي أقيم مساء أمس بملعب التتش، حيث حرص الجهاز الفني واللاعبون على وداعه، متمنين له التوفيق خلال فترة الإعارة.

أفشة يودع جماهير الأهلي

ودع محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، جماهير فريقه، أمس الثلاثاء، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قبل إتمام انتقاله إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

ونشر أفشة رسالة وداع مؤثرة، معبرًا عن امتنانه لكل الدعم الذي تلقاه من الجماهير طوال مشواره مع الفريق الأحمر، مؤكدًا أنه سيحمل ذكريات النادي في قلبه دائمًا.

ويأتي ذلك تأكيدًا لـ فيتو حيث كشف مصدر خاص، مساء أمس عن إتمام اتفاق انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن صفقة انتقال أفشة إلى زعيم الثغر حسمت بشكل نهائي، في تأكيد لما نشره موقع “فيتو” في وقت سابق بشأن عقد جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي نادي الاتحاد السكندري، تم خلالها الاتفاق على تفاصيل التعاقد.

وكان المصدر أشار إلى أن أفشة سيقوم بجمع متعلقاته من مقر النادي الأهلي اليوم، تمهيدًا للانتقال إلى الإسكندرية والانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري.

