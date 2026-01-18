العثور على 3 أطفال مخنوقين داخل منزل مهجور في المنوفية

18 حجم الخط

شهدت قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، حيث عُثر على ثلاثة أطفال، بينهم شقيقان ونجل عمهما، مخنوقين داخل منزل مهجور، وذلك بعد تغيبهم عن منازلهم لمدة ساعتين.

تفاصيل العثور على 3 أطفال مخنوقين بالمنوفية

وتلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بالعثور على الأطفال جنة سعيد عاطف، وعبد الله سعيد عاطف، ومكة أشرف عاطف (نجلة عمهما)، متوفين داخل منزل مهجور بالقرية، وبأعناقهم آثار تشير إلى الخنق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث حاول الأطباء إجراء الإنعاش الرئوي للأطفال، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى التعليمي بشبين الكوم تحت تصرف النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، كثفت قوات الأمن بمركز شبين الكوم من تواجدها وجهودها لكشف ملابسات الواقعة وغموضها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

