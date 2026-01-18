الأحد 18 يناير 2026
محافظات

ضبط مراقبة بعد تصوير امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية في المنوفية

لجان الامتحانات
قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه تم ضبط مراقبة قامت بتصوير امتحان الدراسات الاجتماعية داخل إحدى لجان الشهادة الإعدادية إدارة الشهداء التعليمية.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ فيتو أنه تم تحويل الواقعة للشئون القانونية لاتخاذ اللازم حيالها.

محافظ المنوفية يستبعد رئيس لجنة بالسادات ويحرمه من أعمال الامتحانات 5 سنوات

وقرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استبعاد رئيس لجنة بإدارة السادات التعليمية، وحرمانه نهائيًا من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، مع توقيع جزاء بخصم شهرين من راتبه، وذلك على خلفية واقعة تصوير أسئلة امتحان مادة اللغة العربية بامتحان  الشهادة الإعدادية «دور يناير 2026».

رئيس اللجنة قام بتصوير امتحان العربى

جاء ذلك عقب واقعة تم رصدها أمس، حيث تبين قيام رئيس اللجنة بتصوير أسئلة امتحان اللغة العربية باستخدام الهاتف المحمول لأحد الطلاب، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد الانتهاء من التحقيقات، وذلك خلال لقاء المحافظ بالدكتور محمد صلاح، مدير مديرية التربية والتعليم، لمتابعة انتظام سير الامتحانات.

وفي سياق متصل، وبشأن ما أُثير حول صعوبة امتحان مادة اللغة العربية، قرر محافظ المنوفية إحالة واضع الامتحان إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إلغاء درجات النقاط الخلافية بأسئلة الاختيار من متعدد، وتوزيع درجاتها على باقي الأسئلة، مراعاةً لمصلحة الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أنه لا تهاون مطلقًا في كل ما يخص سير العملية التعليمية والامتحانات، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي تقصير أو إهمال أو تعمد للإضرار بمستقبل الطلاب، تأكيدًا على مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

