أخبار الرياضة اليوم: تفاصيل صفقة انتقال مروان عثمان إلى الأهلي قادمًا من سيراميكا، بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في «فيتو» لعل أبرزها:

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مطار القاهرة قبل قليل، قادمة من المغرب، بعد انتهاء مشاركته في بطولة أمم أفريقيا 2025.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن مروان عثمان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، يتواجد حاليا داخل غرف الملابس بملعب مختار التتش بالنادي الأهلي، رفقة وكيله أحمد يحيى، تمهيدا لإتمام الإجراءات النهائية للانضمام للفريق.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موافقة إدارة القلعة الحمراء على رحيل السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد وصول عرض من نادي أويبست المجري للتعاقد مع اللاعب.

كشفت تقارير صحفية، عن احتمالية تولي الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، قيادة ريال مدريد في الفترة المقبلة، لخلافة تشابي ألونسو الذي تمت إقالته من منصبه كمدير فني للنادي الملكي، وتم تعيين ألفارو أربيلوا، مديرا فنيا مؤقتا.

كشف كيكي كارسيل، المدير الرياضي لنادي جيرونا الإسباني، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية، بشأن رغبة ناديه في التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي.

انتظم عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي، في تدريبات فريق سيراميكا كليوباترا خلال الساعات الماضية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل انتقال مروان عثمان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

خرج الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد دفاع نادي ليفربول، بتصريحات علنية تعكس مدى حاجة "الريدز" الماسة لخدمات النجم المصري محمد صلاح، وذلك عقب تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة غيابه.

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا رسميًا بإشهار الاتحاد المصري البارالمبي لرفع الأثقال ككيان رياضي مستقل، يتولى إدارة شئون اللعبة ووضع خطط إعداد وتأهيل الأبطال البارالمبيين وفقًا للمعايير الدولية، وذلك في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم وتمكين أبطال الرياضات البارالمبية.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن معتمد جمال لم يستقر حتى الآن على هوية حارس المرمى الذي سيحرس عرين الفريق أمام المصري يوم 25 يناير الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.